La Herradura reunió a casi una treintena de participantes en el Provincial de Pesca de Diputación Se trató de la cuarta cita del circuito, disputada en la modalidad Mar-Costa

La playa de La Herradura fue escenario de la cuarta jornada del Circuito Provincial de Pesca Diputación de Granada, en la modalidad Mar-Costa, que consiste en la pesca marítima al lanzado desde orilla. La cita fue organizada por la Federación Andaluza de Pesca, junto a la Delegación Territorial de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, con la colaboración de la Diputación de Granada.

La prueba reunió a casi una treintena de pescadores procedentes de distintos clubes de la provincia, que compitieron en dos mangas de tres horas cada una, disputadas de 19:00 a 22:00 horas y de 23:00 a 02:00 horas, respectivamente. La jornada concluyó con la exposición de clasificaciones y la entrega de premios.

El concejal de Deportes de Almuñécar, Luis Aragón, junto al representante de la Federación Andaluza de Pesca en Granada, Paco Checa, asistieron a la cita para acompañar a los deportistas y entregar los galardones a los vencedores.

En la categoría Absoluta masculina, los tres primeros clasificados fueron Samuel Guerrero Velasco, Antonio Molina Millán y Salvador Villena Molina, todos ellos pertenecientes al Club Rincón de Gójar. En la categoría de Damas, las vencedoras fueron Mariadelaida Yáñez Trinidad, Josefa Rodríguez Castillo y María Ángeles Luque Jiménez, también del Club Rincón de Gójar.

Por su parte, en Juventud mixta (14-18 años), los mejores fueron Hugo Ruiz Zafra, Hugo Dionisio Castillo y Juan Antonio Lupiáñez Fernández, igualmente del mismo club.

En cuanto a los participantes locales, el Club de Pesca Costa Tropical de Almuñécar estuvo representado por Miguel Valero García, Juan Bautista Espigares Carrillo, Manuel Peralta Vargas y Antonio Garciolo Garciolo. De ellos, destacó Miguel Valero, que logró un meritorio quinto puesto, y Manuel Peralta, que consiguió la sexta posición en la clasificación general.