La Herradura ya tiene procesión para el Domingo de Ramos: llega La Borriquita

Sandra Palacios Granada Sábado, 12 de abril 2025, 00:33

Empezar la Semana Santa de la misma forma que acaba, con niños llevando el trono. Este era el deseo de Conchita Cacín, conocida por todos los vecinos de La Herradura como Conchita 'La Practicanta', apodo que le vino dado por su profesión. Ella es la responsable de que este Domingo de Ramos se instaure una nueva tradición en la localidad costera y por primera vez procesione La Borriquita por las calles del pueblo.

«Con todo mi corazón dono esta imagen de Jesús en la Borriquita a mi parroquia, para que puedan procesionar los niños del pueblo, sobre todo los de la catequesis, y así cada vez conozcan más a Jesús, le quieran más y vivan siempre cristianamente con Alegría, Fe y Esperanza», manifiesta Conchita, quien ya en Semana Santa de 2023 pensó en esta idea. Entonces tuvo que esperar, pues no tenía los medios para llevarla a cabo; pero no quería dejar pasar este año. «Le pedí autorización al sacerdote, lo aceptó, y ahí me lancé», relata.

Esta vecina de La Herradura, de 89 años, hace hincapié en que La Borriquita que ha encargado al imaginero Rafael Díaz Serralvo es un «obsequio» que hace a la Iglesia de San José con el fin de que sea «para todos los niños». «Es una procesión del pueblo, libre, que abarca a todos los niños sin distinción», recalca, y añade: «Una de las cosas que más me ha entusiasmado de hacerlo ahora es que estamos celebrando el Año Jubilar de la Esperanza 2025».

El escultor de la imagen, Rafael Díaz, junto a Conchita Cacín.

En este proyecto ha colaborado también Don Fernando Rodríguez, párroco de la localidad, y las catequistas, pues los niños que portarán La Borriquita serán los que hagan este año la primera comunión y la confirmación. Por su parte, la Cofradía de La Herradura les cede el trono para que puedan procesionar el Domingo de Ramos. «Es una buena iniciativa, ya que es una forma de que vayan teniendo ese sentimiento desde chicos y se vayan adentrando en este mundo», señala Ana Salado, Hermana Mayor.

Horario, itinerario e indumentaria

La procesión saldrá este domingo 13 de abril a las 11.30 horas de la Iglesia de San José. Primero pasará por la calle Canalejas, después se adentrará en la calle Príncipe, subirá por la calle Real y girará a la calle España para dirigirse hasta la plaza de San José.

Allí tendrá lugar la bendición de palmas y olivos a las 12.30 horas. Una vez acabado este acto, la procesión seguirá por la calle Canalejas de vuelta al templo, dando paso a la Santa Misa del Domingo de la Pasión del Señor, que será oficiada a las 13 horas.

Pantalón vaquero, camisa blanca y un fajín rojo –en un tono granate o burdeos– con los extremos dorados; esta será la indumentaria que llevarán los niños. «El rojo es el color litúrgico del Domingo de Ramos, pues hace referencia a la pasión y a la sangre, a la entrega de la vida», explica el párroco de La Herradura, quien indica además que, en la misa de vísperas (el sábado por la tarde), La Borriquita será presentada y bendecida.

Los niños se organizarán por estaturas y se harán pequeños grupos para que se puedan ir relevando; hay unos 40 apuntados. «Habrá siempre adultos ayudando y echando una mano», apunta Don Fernando. Este día no habrá banda de música. Serán los propios pequeños los que acompañen al Señor cantando canciones de iglesia y amenizando de esta forma el camino.

Ampliar Imágenes de La Borriquita de La Herradura. Cedidas por Rafael Díaz Detalles de la imagen El imaginero de La Borriquita es Rafael Díaz Serralvo, quien ha tardado alrededor de cinco meses en hacer esta imagen que mide un metro de alto. «El Cristo está tallado en madera de cedro y la burra en madera de pino. Está todo policromado al óleo como en las técnicas antiguas», explica el escultor de 24 años. Aquí el Señor está erguido, con la mirada hacia el frente, mientras con la mano derecha bendice y con la izquierda coge las riendas de la burra.

Empezar la Semana Santa en La Herradura tal y como acaba. El Domingo de Resurreción, desde que por primera vez procesionó el 'Resucitaillo' en 2009, es un día de celebración para los más pequeños. El Señor ha vuelto y ellos lo llevan felices sobre sus hombros. También fue Conchita Cacín la que encargó y donó esta imagen a la parroquia en 2008. Desde entonces es una tradición que los adolescentes porten al Resucitado y los niños lleven detrás al 'Resucitaillo' en un trono más pequeño, que será en el que también procesione La Borriquita a partir de este Domingo de Ramos.