En la sesión, el Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz Rafael Caballero, presentó una enmienda que fue finalmente aprobada e introdujo cambios importantes en la propuesta inicial de Convergencia Andaluza MJ Arrebola

La Herradura da un paso más para ser Entidad Local Autónoma

El pleno extraordinario nombra a Rocío Palacios (PSOE) presidenta de la comisión encargada de coordinar los trabajos para crear la ELA

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:09

Los herradureños dan un nuevo paso hacia su autogobierno con la creación de una Comisión Pro-ELA. El camino para que La Herradura se convierta ... en una Entidad Local Autónoma (ELA), es decir, un núcleo con mayor capacidad de gestión y autonomía dentro de Almuñécar, se abre tras el pleno extraordinario celebrado este lunes. En la sesión, el Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz Rafael Caballero, presentó una enmienda que fue finalmente aprobada e introdujo cambios importantes en la propuesta inicial de Convergencia Andaluza. Se trata de la creación de una Comisión Política y Ciudadana Pro-ELA, un órgano que tendrá la responsabilidad de estudiar, organizar y dar los primeros pasos administrativos para que La Herradura pueda ser Entidad Local Autónoma.

