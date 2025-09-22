La Herradura da un paso más para ser Entidad Local Autónoma

Los herradureños dan un nuevo paso hacia su autogobierno con la creación de una Comisión Pro-ELA. El camino para que La Herradura se convierta ... en una Entidad Local Autónoma (ELA), es decir, un núcleo con mayor capacidad de gestión y autonomía dentro de Almuñécar, se abre tras el pleno extraordinario celebrado este lunes. En la sesión, el Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz Rafael Caballero, presentó una enmienda que fue finalmente aprobada e introdujo cambios importantes en la propuesta inicial de Convergencia Andaluza. Se trata de la creación de una Comisión Política y Ciudadana Pro-ELA, un órgano que tendrá la responsabilidad de estudiar, organizar y dar los primeros pasos administrativos para que La Herradura pueda ser Entidad Local Autónoma.

Según explicó Caballero, la comisión estará formada por 16 vocales: ocho representantes políticos y ocho vocales de asociaciones con sede en La Herradura. Además, la presidencia de la Comisión recaerá en Rocío Palacios de Haro, portavoz del Grupo Municipal Socialista y vecina de La Herradura. «El Grupo Popular, que está en el Gobierno, ha querido dar este paso para reforzar la imparcialidad y la pluralidad del órgano. No se trata de protagonismos, sino de dar credibilidad al proceso», aseguró Caballero, que defendió la elección de Palacios porque «además de representar a la segunda fuerza política local, puede ser la mejor interlocutora con el Ministerio de Política Territorial y las instituciones del Estado».

Según explicó el portavoz del Grupo Popular, la Comisión estará formada por representantes de los grupos municipales y de asociaciones de La Herradura; constará de 16 vocales: ocho corresponderán a los representantes del Ayuntamiento, designando cada grupo municipal a dos representantes que tienen el mismo número de votos que tenga dicho grupo en el pleno y ocho corresponderán a asociaciones de La Herradura, inscritas en el registro municipal de asociaciones, y cada una tendrá un voto, siendo el máximo de dos vocales por asociación para «garantizar la pluralidad».

En un plazo máximo de 15 días desde el acuerdo plenario, el Ayuntamiento convocará a las asociaciones de La Herradura para que, en votación secreta, elijan a sus ocho vocales; a esta votación podrán asistir los representantes de los grupos municipales sin derecho a voto, con el fin de garantizar la transparencia. Por su parte, los grupos municipales deberán comunicar en el mismo plazo de 15 días el nombre de sus vocales.

La Comisión se constituirá previa citación del Ayuntamiento de Almuñécar en un plazo máximo de 30 días naturales desde la aprobación en el pleno y será presidida por la concejal Rocío Palacios quien dará cuenta al pleno municipal del acuerdo de constitución.

Según detalló Caballero, la primera tarea de la Comisión será elaborar una memoria que estudie la viabilidad jurídica, política y económica de que La Herradura sea reconocida como Entidad Local Autónoma, y posteriormente elevar un informe al pleno.

Años bloqueado

La idea de convertir a La Herradura en una ELA lleva bloqueada diez años. Ya en 2015 se aprobó una moción institucional con el mismo objetivo, pero aquella comisión creada entonces nunca llegó a funcionar. Pasaron los meses, luego los años, y ni se elaboró el informe previsto ni se incorporó a los sectores económicos, sociales y vecinales como se había prometido. Por eso, muchos vecinos y colectivos herradureños habían perdido la esperanza en que el proyecto pudiera salir adelante.

El pleno fue intenso. Convergencia Andaluza, que había solicitado la convocatoria, defendía la creación de una Comisión Cívica Pro-ELA presidida por un vecino elegido por todos, sin vinculación directa con los partidos. El PSOE, por su parte, aunque reconoció la importancia de este paso, mostró su sorpresa por la enmienda popular, ya que incluso la propia Rocío Palacios se enteró en la sesión de que sería propuesta como presidenta.

Desde ambas formaciones se criticó el modo en que se presentó la enmienda —a última hora—, lo que, a su juicio, restaba seriedad y transparencia al proceso.

«Lo importante no es quién presida, sino que La Herradura avance con rigor, pluralidad y transparencia», concluyó Rafael Caballero.