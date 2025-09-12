«Mi hermano tiene cáncer de pulmón y no puede abrir la ventana por el polvo del camino»

La familia de Miguel Ángel, un vecino de Casarones en Rubite, denuncia una situación que califican de «inhumana». Miguel Ángel, un vecino de la pedanía ... que padece cáncer de pulmón desde principios de año no puede ni abrir las ventanas de su vivienda debido al polvo que levanta el constante tránsito de vehículos por el camino de tierra que pasa justo frente a su casa.

«Cuando los coches pasan, levantan verdaderas nubes de polvo que entran directamente en la cocina, el baño y la habitación de mi hermano», explica su hermana, Rosario Esteve.

«Él está en tratamiento de quimioterapia, y cuando tiene calor en verano, no puede abrir nada y con todo cerrado, es insoportable vivir aquí», relata.

El camino conecta con varias zonas de invernaderos por loque soporta un tráfico continuo de vehículos, a pesar de no estar asfaltado. El tramo que afecta a Miguel es de unos 50 metros.

Según la familia, esta circunstancia agrava las condiciones de vida de Miguel Ángel, que necesita mantener el aire limpio en su vivienda debido a su delicado estado de salud. «Pedimos que se asfalte el camino o al menos se eche hormigón», señala Rosario.

La familia asegura haber presentado dos escritos en el Ayuntamiento de Rubite y haber mantenido varias conversaciones con el alcalde de la localidad Arsenio Vázquez, sin obtener ningún tipo de solución.

«El alcalde nos ha prometido en varias ocasiones que se iba a arreglar el camino, pero hasta ahora, nada». La familia insisten en que no se trata solo de una cuestión de comodidad, sino de salud. «Nosotros pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a vivir en condiciones. El polvo que entra aquí es incompatible con la situación de mi hermano», concluye Rosario.

Este periódico se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el consistorio de la localidad sin recibir respuestas.