La Hermandad Virgen de la Antigua, hotel Los Fenicios y Modas Joana, Premios Turismo de Almuñécar El Patronato Municipal de Turismo ha hecho pública la relación de premiados de este año, rindiendo homenaje a personas, colectivos y entidades que contribuyen al crecimiento turístico, social y cultural del destino sexitano

Viernes, 29 de agosto 2025

El Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar ha dado a conocer el nombre de los galardonados con los Premios Turismo de Almuñécar-La Herradura 2025, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 24 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Parque El Majuelo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha recordado que el objetivo de estos galardones es «reconocer la labor silenciosa, constante y, muchas veces anónima, de profesionales y colectivos locales, que con su buen hacer generan un impacto directo en la calidad de la experiencia de quienes nos visitan y en la imagen positiva de Almuñécar y La Herradura como destino turístico de excelencia».

Ruiz Joya ha subrayado la importancia de estos premios, destacando que «nuestro municipio es hoy lo que es, gracias al esfuerzo de cientos de personas que, desde su ámbito profesional o social, suman día a día para convertirnos en un destino más fuerte, más atractivo y con mayor corazón. Este año, con la Hermandad de la Virgen de la Antigua como gran referente, ponemos en valor la esencia de nuestro pueblo que, unido, multiplica su carácter acogedor hacia quienes nos visitan».

Por su parte, la concejala delegada de Turismo, Beatriz González Orce, ha acentuado el carácter cercano y humano de estas distinciones, manifestando que «estos premios nos recuerdan que el turismo no se construye solo con grandes proyectos, sino, sobre todo, con personas que ponen pasión, profesionalidad y cariño en lo que hacen. Este año felicitamos a ocho ejemplos maravillosos de ello, que representan lo mejor de nuestra gente. Cada premiado, desde su ámbito, aporta algo único al destino y, entre todos, logran que Almuñécar y La Herradura sean lugares inolvidables para quienes nos visitan».

Así, además de la Hermandad del Santísimo y Nuestra Señora de la Antigua Coronada, Patrona de Almuñécar -que será reconocida por su inmensa labor devocional, cultural y organizativa, que trasciende lo religioso, se contempla como un motor de cohesión social y de proyección turística, y cuyos desfiles procesionales y actos en honor a la Sagrada Imagen atraen cada año a miles de visitantes, que encuentran en nuestras fiestas patronales una experiencia única cargada de emoción, fe y tradición- recibirán el Premio Turismo de Almuñécar – La Herradura 2025:

Manuel Mateos Ebardo (Finca del Café), por haber convertido su finca en un referente de innovación agrícola y en un producto turístico singular que despierta el interés de visitantes, vecinos y medios de comunicación.

Esther Pretel Castillo (gobernanta de Bahía Hoteles), por su impecable trayectoria profesional y su entrega en un sector clave como es la hostelería, donde la excelencia y el detalle marcan la diferencia.

Joana Rosa Gutiérrez (Modas Joana), ejemplo de constancia empresarial y de cómo el comercio local se convierte en motor de vida para el centro urbano, ofreciendo cercanía, calidad y moda con identidad sexitana, incluso más allá de nuestras fronteras.

Luis Torres Morente (Hotel Los Fenicios y Peña Parda Bay), por su apuesta empresarial en el municipio, consolidando la tradición de establecimientos emblemáticos, siempre al servicio de los visitantes, con una gestión familiar volcada en la calidad en el servicio y la hospitalidad.

Francisco Pretel Romera (Restaurante Francisco II), por su dedicación a la restauración sexitana, ha sabido reunir durante décadas a familias, vecinos y turistas en torno a una cocina marcada por el sabor tradicional, el trato cercano y la apuesta por un servicio de calidad.

Alberto Castillo Sáez (Restaurante Alternativo), por su apuesta creativa y valiente en la cocina, que ha aportado frescura y un nuevo aire a sus platos, mezclando de forma magistral juventud y excelencia a su apuesta empresarial.

Y Francisco Muñoz Jiménez (Bar Santa María), por ser un bar de toda la vida en el paseo marítimo de Almuñécar, donde tradición y cercanía se sirven en cada tapa, conquistando a vecinos y visitantes generación tras generación. Con su hospitalidad, autenticidad y el sabor de siempre, el Bar Santa María mantiene vivo un rincón imprescindible de nuestra identidad turística.

La gala de entrega de los Premios Turismo 2025 tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Parque El Majuelo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo.

Para finalizar, Juan José Ruiz Joya ha expresado su «gratitud y enhorabuena a todos los premiados, porque con ellos, Almuñécar brilla aún más».