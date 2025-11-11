La Hermandad de la Santa Cena de Motril presenta el boceto de su futuro paso de misterio

La hermandad más joven de Motril está a punto de hacer su sueño realidd. Los hermanos de la Santa Cena están de enhorabuena con la ... presentación del diseño de su nuevo paso de misterio, dedicado a su sagrado titular, el Santísimo Cristo de la Fe. Esta obra es fruto de más de una década de esfuerzo, ilusión y constancia por parte de la hermandad sacramental.

La aprobación del proyecto se hizo el 12 de junio de 2024, durante una junta de gobierno en la que se destacó que este paso «marcaría el futuro de la hermandad y su compromiso con la ciudad». Desde ese momento, se creó una comisión encargada de supervisar todo el proceso y elegir al artista que llevaría la visión de los hermanos a la realidad. El diseño se aprobó en cabildo de hermanos el 19 de octubre de 2025.

La hermandad tenía claro desde el principio que el diseño debía reflejar sus raíces. Por eso lo encargaron a Álvaro Abril Vela, un artista motrileño consolidado en el arte cofrade contemporáneo. Licenciado en Bellas Artes, Abril ha trabajado en bordados, orfebrería, logotipos, estandartes y composiciones florales, combinando respeto por la tradición barroca con un estilo moderno y personal.

Aunque aún no se sabe cuando estará en la calle, el paso se inspira en el barroco clásico granadino y busca transmitir tanto un mensaje iconográfico como espiritual. Se fabricará en madera de cedro real dorada, integra talla, orfebrería, bordado y pintura, creando una pieza monumental que acompañará al Santísimo Cristo de la Fe y a los doce apóstoles durante la Semana Santa de Motril.

Cargado de simbolismo

Uno de los elementos más llamativos es el espejo, que simboliza la luz divina reflejada en el mundo. Este motivo aparece en el canasto y las cartelas, generando juegos de luz y color que recuerdan los momentos más importantes del calendario litúrgico, como el Jueves Santo o el Corpus Christi.

El paso cuenta con cuatro candelabros arbóreos de siete luces cada uno, que surgen de cuernos de la abundancia decorados con uvas, espigas y frutos tropicales, símbolos de la Eucaristía y también de la riqueza agrícola y humana de Motril. En total, tendrá setenta puntos de luz, colocados para destacar cada detalle del diseño.

El canasto tiene una forma tronco-piramidal, con relieves y cartelas que llevan los nombres de los apóstoles. En el frontal se leen las palabras latinas «panus» y «vinus», en referencia al pan y al vino de la Última Cena. Los laterales se llenan de uvas, espigas y motivos eucarísticos; en el frontal se representa una custodia sostenida por ángeles, y en la parte trasera, un pelícano alimentando a sus crías con su propia sangre, símbolo del amor y sacrificio de Cristo.

El baguetón, decorado con espejos y dorados, incluye cuatro frases con las palabras de Jesús durante la Eucaristía: «Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre… haced esto en conmemoración mía.» Estas frases recorren toda la estructura, envolviendo la escena con un mensaje de fe, amor y entrega.

El respiradero combina talla dorada en la parte superior con bordados barrocos sobre terciopelo rojo en la inferior, con motivos vegetales y eucarísticos. Los faldones muestran cuatro cartelas al óleo con escenas significativas de la vida de Jesús junto a sus discípulos: el lavatorio de los pies, la entrada en Jerusalén, el envío de los apóstoles y las parábolas que enseñaba.