Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
DIseño del nuevo paso para la Santa Cena de Motril. IDEAL

La Hermandad de la Santa Cena de Motril presenta el boceto de su futuro paso de misterio

El diseño del motrileño Álvaro Abril Vela refleja la tradición barroca y los símbolos de la Última Cena

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:20

Comenta

La hermandad más joven de Motril está a punto de hacer su sueño realidd. Los hermanos de la Santa Cena están de enhorabuena con la ... presentación del diseño de su nuevo paso de misterio, dedicado a su sagrado titular, el Santísimo Cristo de la Fe. Esta obra es fruto de más de una década de esfuerzo, ilusión y constancia por parte de la hermandad sacramental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  7. 7 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  8. 8 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  9. 9 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  10. 10 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Hermandad de la Santa Cena de Motril presenta el boceto de su futuro paso de misterio

La Hermandad de la Santa Cena de Motril presenta el boceto de su futuro paso de misterio