Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña

La eficaz coordinación entre distintas unidades de la Guardia Civil permitió rescatar con vida a un bañista de 89 años que había sido arrastrado mar ... adentro por la corriente en la playa de La Charca, en Salobreña.

El aviso se recibió en torno a las 06:30 horas, cuando unos pescadores alertaron al Puesto de la Guardia Civil de Salobreña tras escuchar gritos de auxilio desde el mar. De inmediato, se activó una patrulla de seguridad ciudadana, que localizó a la víctima a unos 300 metros de la costa.

Ante la gravedad de la situación, la Central Operativa de Servicios (COS), activó de manera simultánea la intervención del Servicio Marítimo Provincial para que se sumase al despliegue en tierra.

Uno de los agentes de la patrulla territorial, actuando con gran determinación, se despojó de su uniforme y tomó prestada una tabla de paddle surf de un establecimiento cercano para llegar hasta la víctima. El guardia civil consiguió mantener al bañista a flote hasta la llegada inmediatamente después de la patrullera del Servicio Marítimo, que finalmente lo subió a bordo y lo trasladó a tierra firme junto con el agente de la patrulla de seguridad ciudadana que se encontraba con él.

El auxiliado, un vecino de Salobreña de 89 años, no presentaba lesiones aparentes, aunque debido a su avanzada edad, la distancia a la costa y la fuerza de la corriente, la rápida intervención de los agentes resultó decisiva para evitar un desenlace trágico.

Este rescate pone de manifiesto la profesionalidad, coordinación y entrega de la Guardia Civil, cuyos componentes no dudan en arriesgar su propia seguridad para salvar una vida.