El agente de la Guardia Civil usó una tabla de paddle surf para llegar hasta la víctima M. N.

Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña

Se despojó de su uniforme y tomó prestada una tabla de paddle surf de un establecimiento cercano para llegar hasta la víctima

C. L.

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:20

La eficaz coordinación entre distintas unidades de la Guardia Civil permitió rescatar con vida a un bañista de 89 años que había sido arrastrado mar ... adentro por la corriente en la playa de La Charca, en Salobreña.

