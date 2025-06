La granadina Beatriz Peñalver versiona las clásicas zapatillas Victoria y las agota en 24 horas

Mercedes Navarrete Granada Martes, 17 de junio 2025, 16:46 Comenta Compartir

Las Victoria son las zapatillas de toda la vida, muchas madres se las compran a sus hijas porque ellas antes las llevaron y están ligadas a los recuerdos de su infancia. Es el caso de la diseñadora granadina Beatriz Peñalver, que recuerda como siendo niña su madre se las ponía con calcetines para que ella pudiera correr la mar de guapa y de cómoda por Almuñécar.

«Victoria era mi zapatilla de infancia. Mi madre me las compraba, yo las quería en todos los colores, incluso soñaba con tonos que no existían. Siempre han estado ahí, acompañándome«, rememora. Esa nostalgia se convirtió en su inspiración para lanzar una colaboración exclusiva con la icónica firma de calzado española, con motivo del 110 aniversario de Victoria, que ha sido un absoluto éxito.

Victoria y Peñalver lanzaron una edición limitada de tan solo 110 unidades, en alusión a los 110 años de historia de la firma y la demanda en la web de la diseñadora granadina fue tal que se quedaron sin existencias en menos de 24 horas.

La directora creativa y fundadora de su marca Peñalver Brand explica que la colección, que encierra un diálogo entre pasado y futuro, se construye sobre dos ejes creativos: el contraste de color y la mezcla de texturas.

En uno de los modelos, los juegos cromáticos evocan el carácter vibrante y gráfico de Peñalver Brand. En el otro, el protagonismo lo tiene la materia: texturas como el tejido toalla, recurrente en sus colecciones, invitan a una experiencia sensorial más allá de lo visual. «Me emociona cuando alguien toca una de mis prendas y siente algo nuevo. Cuando diseño me gusta llegar a las manos de la gente y que esto sea un factor sorpresa al entrar en contacto con la pieza».

Un detalle que no pasa desapercibido es la inclusión de la «Ñ», símbolo distintivo de Peñalver Brand. «La utilizo mucho en accesorios y en esta colaboración tenía sentido incorporarla como un guiño a mi universo personal», apunta.

Beatriz Peñalver con sus modelos diseñados para Victoria. IDEAL

Ambas marcas señalan, además, que su conexión va más allá del producto. Ambas defienden lo artesanal, el 'made in Spain'. En la visita a la fábrica de Victoria la diseñadora granadina vio reflejado lo que es Peñalver Brand entre las máquinas de vulcanizado: un cuidado por el detalle, por los acabados, por el alma de cada pieza.

Uno de los recuerdos que inspiró este proyecto surge, curiosamente, de una vieja fotografía familiar: «Salgo con unas Victoria blancas, sucias de tanto jugar. Para mi, eso simboliza felicidad. Mi madre me las ponía con calcetines, y yo estaba comodísima. Ese momento 'dirty' lo he recordado con mucho cariño y me ha servido para conectar con esa esencia real de las zapatillas», señala.

Lejos de los fuegos artificiales, esta colaboración se siente honesta y cercana. «He estado todo el tiempo en mi zona de confort. Diseñar estas zapatillas ha sido como volver a casa, pero con una mirada nueva», apunta.

Tras el éxito de la colaboración con Victoria, la diseñadora granadina ha anunciado en sus redes sociales que los fans de las marcas que se hayan quedado sin esta exclusiva edición, tendrán una nueva oportunidad. «No estaba dispuesta a dejaros así después de ver vuestra reacción así que, un poco con la lengua fuera e improvisando, lo he conseguido. Ponemos a trabajar de nuevo a esos artesanos y ponemos en marcha un nuevo drop para aquellos que no llegasteis a las marrones. Primero porque os lo merecéis y segundo lugar, porque seamos sinceros, ¡son lo más!», ha comunicado.

Esta colaboración con Peñalver Brand se enmarca dentro de Victoria by, el nuevo laboratorio creativo de la firma con el que, a través de la mirada de artistas de distintas disciplinas, Victoria by propone una reinterpretación libre de sus modelos más icónicos. Beatriz Peñalver es la primera en inaugurar este proyecto al que le seguirán colaboraciones con el diseñador italiano Marcelo Pipitone, quien presentará su propia edición limitada durante la próxima Fashion Week de Milán.