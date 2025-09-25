Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Díaz y Luisa García Chamorro, tras inaugurar la muestra. Ideal

'Granada tiene tela' lleva la mejor ilustración por toda la provincia

El concurso, organizado por IDEAL y la Diputación de Granada, inaugura su primera exposición en Motril con las finalistas

R. I.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:20

La casa de la Condesa Torre-Isabel de Motril se llenó ayer del talento de ilustradores granadinos. Este emblemático edficio fue el escenario de la primera de las exposiciones que llevarán lo mejor de las artes plásticas por todas las comarcas de Granada. En una de las salas de este espacio motrileño se inauguró este miércoles la exposición del concurso de ilustración 'Granada tiene tela', que celebra su segunda edición, de la mano de IDEAL y la Diputación de Granada.

El acto se celebró por la mañana en el patio de la casa señorial y fue presentado por la subdirectora de IDEAL, María Victoria Cobo. Tomaron la palabra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el diputado de Fondos Europeos, Antonio Díaz. La regidora agradeció que la gira de exposiciones arrancara en su municipio y animó a hacer más certámenes como este, que saquen a la luz el inmenso talento local. Y el diputado destacó la iniciativa, que aúna obras notables inspiradas por las costumbres y los rincones más granadinos. Ambos cortaron la cinta para dar por inaugurada, de forma oficial, la muestra de ilustraciones.

En esta segunda edición de 'Granada tiene tela' se han recibido un total de 119 obras, que han llegado a través de los cuatro 'puntos de entrega': Granada capital, Albolote, Alhama y Motril.

De ese total, un jurado formado por siete personas de prestigio relacionadas con el ámbito del arte y la ilustración, seleccionaron un total de diez obras, como las más destacadas de todas las entregadas.

Esas diez ilustraciones estarán en las cuatro exposiciones itinerantes que se harán en las cuatro comarcas y que han arrancado esta semana en Motril. En cada muestra, además, se incluirán las obras seleccionadas de esa región. El certamen culmina el 7 de noviembre con el anuncio de los ganadores.

