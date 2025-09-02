Granada impulsa medidas para regularizar a los temporeros en los campos de la provincia

La situación de los trabajadores temporeros en la provincia sigue siendo una cuenta pendiente. A pesar de la existencia de campañas agrícolas intensivas que requieren ... mano de obra constante, muchos trabajadores viven en condiciones precarias, hacinamiento y en situación irregular.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, explicó a Ideal que: «Se está tramitando una proposición de ley para hacer una regularización de estos trabajadores, pero nosotros, sobre todo, trabajamos en agilizar la contratación en origen de los contingentes. En la Costa Tropical ya existen experiencias de traer trabajadores de otros países para que trabajen en las explotaciones agrícolas de manera regular».

Montilla destacó que el objetivo es que los temporeros estén siempre en situación regular y que se facilite el paso a la legalidad a quienes aún no cuentan con permiso: «Ese paso a la regularidad se produce por varias vías, fundamentalmente por el arraigo. El nuevo reglamento de extranjería facilita ese arraigo, especialmente por razones de trabajo». Estas declaraciones llegan en un momento en el que las condiciones de vida de los temporeros continúan siendo duras. En Castell de Ferro, los trabajadores se suben a las furgonetas antes del amanecer, para evitar las altas temperaturas o las inspecciones laborales. Muchos viven en naves, invernaderos abandonados o asentamientos improvisados, mientras que en Zafarraya, 15 personas comparten el mismo cuarto y colchones.

Por su parte, los migrantes regularizados en la comarca de Alhama pueden acceder a un albergue de 60 plazas con ducha, cama, cocina, luz y seguridad.

Las inspecciones de Trabajo en 2025 destacan que de 171 visitas, 24 empresas recibieron sanciones por carecer de permiso de trabajo para extranjeros, y otras 21 por falta de alta de trabajadores autónomos agrarios. Las multas por empleo irregular ascienden a 242.217 euros, concentrándose en localidades como Alhama de Granada, Arenas del Rey, Campotejar, Fornes, Iznalloz, Peñuelas, La Rábita y Zafarraya.

La población procedente de África se ha cuadruplicado en los últimos veinte años. Desde 2003 hasta 2022, se ha pasado de recibir 5.601 personas a 21.978 y el 79% de ellos son de origen marroquí. La capital, Albuñol, Motril, Loja y Zafarraya son las localidades con más población.