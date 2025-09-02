Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Temporeros trabajando en las Ventas de Zafarraya. Ariel C. Rojas

Granada impulsa medidas para regularizar a los temporeros en los campos de la provincia

José Antonio Montilla, destaca la agilización de la contratación en origen y el arraigo laboral para legalizar a los trabajadores

M. J. Arrebola

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:20

La situación de los trabajadores temporeros en la provincia sigue siendo una cuenta pendiente. A pesar de la existencia de campañas agrícolas intensivas que requieren ... mano de obra constante, muchos trabajadores viven en condiciones precarias, hacinamiento y en situación irregular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  3. 3

    La opción de Paul Akouokou se diluye y pone rumbo a Zaragoza
  4. 4 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  5. 5

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  6. 6

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  7. 7

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  8. 8

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  9. 9

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  10. 10 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada impulsa medidas para regularizar a los temporeros en los campos de la provincia

Granada impulsa medidas para regularizar a los temporeros en los campos de la provincia