Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar

En un taller lleno de polvo blanco, cubos de mortero y mesas repletas de azulejos rotos, un aguacate gigante empieza a tomar forma. A su ... lado, un mango y una chirimoya esperan el mismo destino. Gerardo Rejón Callejas y su hermano José Manuel realizan con mimo y cuidado las grandes figuras que en unas semanas embellecerán las cuatro glorietas de principal acceso de Almuñécar.

El proyecto se llama el Gran Eje Verde y pretende algo más que dar vida y color a las rotondas. El Ayuntamiento busca transformar la primera impresión de quienes llegan al pueblo y mostrar que es la tierra donde las frutas tropicales encontraron un hogar. Las figuras se elaboran sobre bloques de EPS (corcho blanco), que se tallan cuidadosamente a mano para reproducir la forma de cada fruta. «Las piezas grandes requieren aproximadamente dos días de trabajo, mientras que las más pequeñas se completan en una jornada», explica su gerente, Gerardo.

Cuando se talla, las esculturas se recubren con un mortero especial que asegura su resistencia y durabilidad. El toque final llega con el trencadís cerámico, una técnica inspirada en Gaudí que consiste en encajar pequeños fragmentos de azulejos esmaltados sobre la superficie. Según los artesanos, este proceso es el más laborioso y minucioso y puede durar hasta una semana en las piezas más grandes.

Se han realizado 40 figuras en total, de distintos tamaños. Las grandes alcanzan 2 metros de altura y 1,65 metros de ancho, las medianas miden 1 metro por 0,80 metros y las pequeñas 0,60 por 0,50 metros. Todas se repartirán entre las rotondas de Los Pinos, La Paloma, los Bomberos y la de Costa Banana junto al cuartel de la Guardia Civil. Además, se realizarán muretes decorativos en mosaico, se incluirán plantas autóctonas, nueva iluminación artística y grandes rótulos de acero inoxidable lacado que recordarán a todos dónde están: «Almuñécar – Costa Tropical».

El diseño es del arquitecto paisajista Juan García Plaza, que incluso ha definido la inclinación exacta de cada figura para que al conductor le «impacte» de lleno la visión de un aguacate, un mango o una chirimoya brillando en medio de la glorieta.

Detrás de cada figura hay también un equipo humano. Manolo Ruiz, empleado de la empresa de materiales Carbonell S.L., detalla como se desarrolla la logística cuando llegan a la Costa: «Las esculturas vienen en camiones desde Ogíjares, paletizadas, y después se colocan con camiones grúa del Ayuntamiento o con nuestros propios medios. Mover estas piezas no es tarea sencilla».

Una imagen renovada

El proyecto, que se divide en dos lotes, cuenta con un presupuesto global de 259.800 euros. El primero, dedicado a la obra civil y la jardinería, asciende a 171.050 euros, mientras que el segundo, está destinado a la instalación de elementos decorativos y figuras de frutas tropicales gigantes, tiene un coste de 88.750 euros. Está cofinanciado por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almuñécar, gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Según el concejal de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, «estas obras cambiarán la imagen de las entradas a Almuñécar, ofreciendo un entorno moderno y atractivo para vecinos y visitantes».

Además, explica que los avances son visibles en distintos puntos, indicando que «ya podemos ver por nuestra localidad dónde están estocadas ciertas piezas de las que irán situadas en la propia rotonda y, muy pronto, esto será toda una realidad».

Rodríguez recuerda que se trata de «un compromiso adquirido con los ciudadanos, porque un municipio turístico como Almuñécar debe ofrecer una imagen a la altura de lo que se merece».

Las rotondas están a punto de transformarse en escenarios donde se mezclan agricultura, arte y paisaje. Serán una carta de presentación para todo el que llegue a la localidad sexitana.

Vuelta a los trabajos

Las labores de construcción se detuvieron durante los meses de verano por las limitaciones horarias impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT), con el fin de garantizar la fluidez de la circulación en plena temporada turística. Con la reanudación de las obras, el Ayuntamiento espera culminar en los próximos meses una actuación que cambiará la fisonomía de las entradas al municipio y reforzará la imagen de modernidad, sostenibilidad y atractivo turístico de la localidad.