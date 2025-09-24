Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manolo Ruiz, empleado de materiales Carbonell S.L., junto a las grandes piezas de fruta en el almacén. MJAT

Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar

Las esculturas de aguacates, mangos y chirimoyas decorarán los accesos por la N-340 con mosaicos inspirados en el arquitecto Gaudí

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:14

En un taller lleno de polvo blanco, cubos de mortero y mesas repletas de azulejos rotos, un aguacate gigante empieza a tomar forma. A su ... lado, un mango y una chirimoya esperan el mismo destino. Gerardo Rejón Callejas y su hermano José Manuel realizan con mimo y cuidado las grandes figuras que en unas semanas embellecerán las cuatro glorietas de principal acceso de Almuñécar.

