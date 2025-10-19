Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La piscina del hotel ubicado en La Herradura. Hyalma Cliff

El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»

Se trata de Hyalma Cliff, un establecimiento solo para adultos que se ubica en La Herradura junto al Paraje Natural de Cerro Gordo

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:47

Vistas directas al mar, un ambiente que invita a la calma, piscina infinita y con solo seis lujosas habitaciones. Así es el hotel Hyalma Cliff, un establecimiento ubicado en La Herradura que se levanta en un acantilado y que ofrece una experiencia única y exclusiva para adultos en la costa de Granada. Y aunque abrió tan solo unas pocas semanas, sus habitaciones están prácticamente siempre llenas.

«Nuestro hotel está diseñado para ser tal y como nos gustaría que fuera el hotel en el que nos alojamos cuando viajamos: un lugar tranquilo, sin masificación y junto al mar», explican a IDEAL desde la dirección de Hyalma Cliff. Aunque los planes del establecimiento pasaban por abrir antes, debido a problemas con la administración tuvieron que retrasar su apertura hasta el último fin de semana de junio.

Pero, pese a ser más tarde de lo que les hubiera gustado, desde ese momento pueden presumir de ofrecer una de las experiencias más exclusivas de la Costa Tropical. El hote, que se encuentra sobre un acantilado, cuenta con seis exclusivas habitaciones de más de 30 metros con capacidad para dos personas cada una de ellas. Todo con un único objetivo: ofrecer un ambiente «íntimo».

Desde cualquier punto del lujoso establecimiento se puede escuchar el mar. Y no solo eso, sino que también puede verse. «Todas las habitaciones tienen vistas frontales al mar, algunas también laterales», detallan. Además de las vistas, ofrecen a sus huéspedes desayuno, parking gratuito, piscina infinita y una zona de solarium con hamacas. Todo ello en un edificio que cuenta con la máxima eficiencia energética posible y techos vegetales.

«Es un hotel totalmente exclusivo en La Herradura, la verdad es que no existe otro en la zona con características similares», aseguran. Desde la apertura la ocupación roza el 100% y el balance que hacen desde la propiedad no puede ser mejor. «Estamos muy contentos por cómo marcha todo, pero sobre todo por la sonrisa con la que todos los clientes se marchan cuando terminan su estancia aquí, que al final es lo que más nos importa», finalizan.

