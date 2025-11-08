La Fiscalía de menores abre un expediente de riesgo al niño apuñalado en Albuñol

La noticia conmocionó tanto a la comunidad educativa como a la sociedad granadina en general. Un niño de doce años fue apuñalado en la mañana ... del pasado martes con un cuchillo supuestamente por un compañero de trece años en el instituto La Constraviesa de Albuñol. El menor, que presentaba tres heridas de arma blanca, fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Ana de Motril. Llama la atención la edad del presunto agresor, trece años, que le sitúa por debajo de la edad mínima legal para ser imputado, que son catorce años.

En este sentido, fuentes de la Fiscalía de menores de Granada explican a este medio que se va a abrir un expediente de riesgo para conocer la situación del menor atacado, un proceder habitual en estos casos. La información será remitida a Protección de menores. A nivel judicial, en principio el caso no tendría más recorrido, ya que el supuesto autor es inimputable.

Consciente en su traslado

El suceso tuvo lugar el pasado martes, según la Agencia de Emergencias de Andalucía 112, a las 08.13 horas de la mañana. De acuerdo con la Policía Local de Albuñol, el menor herido estaba consciente en el momento de su traslado en ambulancia por parte del equipo sanitario. La Guardia Civil investiga los hechos.

Jorge Mora, director del IES La Contraviesa, confirmó a IDEAL que los hechos tuvieron lugar en el aula «antes de que el profesor llegara a clase». Se trata de dos niños de 1º de la E.S.O. de nacionalidad española. Las puñaladas habrían tenido lugar por debajo del hombro de la víctima, en la parte frontal.

El propio Mora aseguró a IDEAL que «las dos familias llegaron inmediatamente después de producirse los hechos» y que «no ha habido ningún problema entre ellas», dado que los menores implicados «son amigos». Además, explicó que «son chicos totalmente normales, sin antecedentes de mala conducta».

Igualmente, el director explicó que no se suspendieron las clases, y que prosiguieron «con total normalidad». Desde el instituto se practicó «la medida disciplinaria máxima», dado que es «una falta grave», y se procedió a la expulsión cautelar del menor durante 30 días.

«Los compañeros de los menores se encuentran bien, no hay mucho revuelo», afirmó el director, quien también agradeció «la rápida actuación de Guardia Civil, Policía Local de Albuñol e inspección educativa», que se trasladaron al lugar de los hechos de manera inmediata.