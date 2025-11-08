Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calle Instituto, en Albuñol, donde han tenido lugar los hechos. MJAT

La Fiscalía de menores abre un expediente de riesgo al niño apuñalado en Albuñol

Se trata de un procedimiento habitual para analizar su situación y dar cuenta a Protección de Menores

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:31

La noticia conmocionó tanto a la comunidad educativa como a la sociedad granadina en general. Un niño de doce años fue apuñalado en la mañana ... del pasado martes con un cuchillo supuestamente por un compañero de trece años en el instituto La Constraviesa de Albuñol. El menor, que presentaba tres heridas de arma blanca, fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Ana de Motril. Llama la atención la edad del presunto agresor, trece años, que le sitúa por debajo de la edad mínima legal para ser imputado, que son catorce años.

