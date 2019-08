Las fiestas de Calahonda cierran sin fuegos artificiales por un problema con la empresa Las fiestas de Calahonda terminaron anoche sin fuegos artificiales / IDEAL La encargada de la pirotecnia decidió cambiar la ubicación en el último momento, pero no contaba con permisos para ello REBECA ALCÁNTARA Motril Lunes, 5 agosto 2019, 12:07

Las fiestas de Calahonda se quedaron ayer sin espectáculo de pirotecnia. La ELA depurará responsabilidades de la empresa por los diversos errores y cambios de última hora que impidieron que los vecinos de la localidad disfrutaran de los tradicionales fuegos artificiales.

Los permisos estaban listos desde enero para el cierre de las fiestas de Calahonda en honor a la Virgen del Carmen y San Joaquín. Sin embargo, según la versión del Ayuntamiento, apenas un mes antes de la fecha, la empresa Pirotecnia Esteban Martín decidió hacer algunos cambios. En lugar de desarrollar el espectáculo en el mar, como estaba previsto, solicitó permiso para hacerlo en el mar, desde cuatro plataformas.

Las variaciones no terminaron ahí. Por motivos que la presidenta de la entidad local de Carchuna-Calahonda y la misma comisión de fiestas aseguran desconocer, la empresa decide a última hora de anoche un nuevo cambio de ubicacióny pide desarrollar el espectáculo en la arena de la playa, algo que no era posible porque no tenía ni los permisos de seguridad ni estaba habilitado el perímetro necesario, por lo que la única opción era hacerlo en el mar.

El problema fue, además de el retraso, que sólo una de las cuatro plataformas que tenían previsto lanzar los cohetes funcionó y otra explotó directamente en el mar, por lo que hubo que suspender el espectáculo.

Desde la ELA lamentaron lo ocurrido y aseguraron que fue por motivos ajenos tanto a la ELA como a la comisión de fiestas.