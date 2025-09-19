Sin fecha para el traslado de las palas por la dificultad de su transporte

El traslado de palas eólicas al puerto de Motril tampoco se hará este viernes. Se ha vuelto a suspender después de que la operativa ya ... se anulase por primera vez el miércoles por «problemas logísticos» ante las dificultades que entraña su transporte por la carretera N-323, por donde tienen ahora que pasar tras el corte que se ha producido en la A-44 con motivo de las obras de arreglo del viaducto de Rules.

Estas fuentes explican que la empresa transportista estaría teniendo dificultades para lograr la autorización pertinente para llevar las palas por este tramo, que es estrecho, de doble sentido y con curvas. «No se han dado explicaciones de por qué no está otorgando los permisos necesarios por parte del ministerio», señalaron.

Si bien, fuentes gubernamentales señalaron a IDEAL que no tenían constancia de que hubiera un transporte programado para este viernes sin detallar si se había o no negado los permisos a la empresa dedicada a su transporte. «Cuando esté todo listo y la empresa considere, se desarrollará el dispositivo evitando el fin de semana y determinadas franjas horarias», apuntaron.

Desde la empresa Consignaciones y Estibas Motril S. L., que recibe y gestiona el tráfico de palas dentro del puerto, trasladaron a IDEAL que desconocen un poco cuáles son los detalles del problema y reconocieron que se encuentran a la «expectativa» y a la espera de retomar cuando antes la operativa, pues esta lleva suspendida desde que se produjo el corte y se inició el desvío por la N-323 el pasado 9 de septiembre.

Hay que recordar que cuando se anunció esta medida, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, aseguró que los organismos del Gobierno habían mantenido reuniones previas con la empresa para preparar la logística y que el tráfico de palas no se vería afectado.

Las palas, fabricadas por la empresa Vestas en su planta de Daimiel (Ciudad Real), son piezas que pueden medir hasta 80,1 metros de largo y pesar 19 toneladas. Para transportarlas se utiliza un convoy especial por carretera, que requiere permisos específicos y la supervisión de la Guardia Civil.