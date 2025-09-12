Expertos de la UGR alertan de que la Costa podría perder hasta 25 metros en 25 años

La Universidad de Granada (UGR), a través del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales (GDFA), ha desarrollado en los proyectos ICCOAST y LIRISK una metodología ... innovadora basada en herramientas probabilísticas que permitirá evaluar con precisión el riesgo de erosión e inundación en la costa andaluza. Esta iniciativa busca sentar las bases de una gestión sostenible del litoral que aporte seguridad jurídica en la toma de decisiones y contribuya a proteger uno de los territorios más valiosos y frágiles de la comarca.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), ha presentado los resultados de diferentes estudios, entre los que se encuentra ICCOAST. Estas investigaciones revelan una creciente vulnerabilidad de la costa ante la subida del nivel del mar y las variaciones que se esperan en el clima durante lo que queda de siglo. Según las proyecciones, la costa andaluza podría retroceder entre 5 y 25 metros en un cuarto de siglo. A partir de 2050, dependiendo de las características de cada playa y de la naturaleza de sus sedimentos, el impacto podría acentuarse considerablemente. Gracias a herramientas digitales avanzadas como visores cartográficos y bases de datos georreferenciadas, están disponibles instrumentos predictivos que permiten anticipar impactos y planificar soluciones con mayor eficacia. Esta información técnica será clave para la gestión ambiental y territorial, así como para la protección de sectores estratégicos.

La metodología desarrollada en ICCOAST considera factores clave como la variabilidad climática y su carácter aleatorio, el efecto combinado de temporales marítimos y avenidas fluviales, la disponibilidad y características del sedimento (disposición espacial en 3D, granulometría y grado de consolidación), el aporte de sedimentos de ríos y cauces efímeros, y la influencia de infraestructuras como presas, puertos, espigones o paseos marítimos. El GDFA ha aplicado esta metodología en las provincias de Granada y Almería, y ha coordinado su extensión a Huelva, Cádiz y Málaga por la UTE Estudio 7–Sands.

El cambio climático añade un desafío adicional. Según el sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el nivel medio del mar podría aumentar entre 15 y 23 centímetros en el escenario más optimista y hasta un metro en el más pesimista hacia finales de siglo. Este ascenso, junto con el incremento de tormentas y la creciente concentración de población en zonas costeras, intensificará los riesgos de inundaciones y pérdidas económicas.

La costa andaluza no ha escapado al proceso de desnaturalización. Décadas de ocupación intensiva han provocado la erosión de playas, la acumulación de sedimentos y graves inundaciones. Tradicionalmente, la gestión del litoral se ha restringido, en general, a la resolución de problemas mediante actuaciones puntuales ha agravado los impactos.

Variabilidad de la erosión

En este contexto, el proyecto ICCOAST proporciona información científica que permitirá fundamentar la toma de decisiones sobre la costa con criterios que aporten seguridad jurídica. Con ese objetivo, los resultados se presentan conforme al marco normativo español y las necesidades de la Junta de Andalucía, considerando el carácter aleatorio de los fenómenos evaluados. Este enfoque permite analizar la variabilidad de la erosión e inundación a diferentes horizontes temporales y a escalas anual y de temporadas turísticas, apoyando así la gestión del litoral.

Los resultados de ICCOAST han servido de base para que el GDFA elabore en el marco del proyecto LIRISK un estudio global del riesgo de erosión e inundación en toda la costa andaluza alineado con los Planes de Gestión de los Riesgos de Inundación donde se evalúan las consecuencias en la economía, la población, el medio ambiente y los puntos de especial importancia.