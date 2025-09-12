Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fotografía de archivo de Playa Granada con el escalón. Javier Martín

Expertos de la UGR alertan de que la Costa podría perder hasta 25 metros en 25 años

Una nueva metodología desarrollada en los proyectos ICCOAST y LIRISK permite anticipar riesgos de erosión e inundación

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:36

La Universidad de Granada (UGR), a través del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales (GDFA), ha desarrollado en los proyectos ICCOAST y LIRISK una metodología ... innovadora basada en herramientas probabilísticas que permitirá evaluar con precisión el riesgo de erosión e inundación en la costa andaluza. Esta iniciativa busca sentar las bases de una gestión sostenible del litoral que aporte seguridad jurídica en la toma de decisiones y contribuya a proteger uno de los territorios más valiosos y frágiles de la comarca.

