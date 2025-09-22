Éxito de participación en la vuelta del senderismo de Almuñécar con 60 aventureros en Güéjar Sierra Una ruta de 15 kilómetros entre higueras, castaños y molinos antiguos marca el inicio de la segunda fase de este programa

El Área Municipal de Deportes de Almuñécar ha retomado este fin de semana su Programa de Senderismo 2025 tras el parón estival con una ruta que reunió a 60 participantes en Güéjar Sierra. El recorrido, de 15 kilómetros y unas cinco horas de duración, permitió a los senderistas disfrutar de espectaculares paisajes de higueras, castaños, robles y encinas, además de rincones emblemáticos como la Fuente de los Dieciséis Caños, la Alberca de la Solana, la Acequia, el Molino del Coto o el Canal de la Viña, hasta finalizar en la Estación de Maitena.

El coordinador de la actividad, Javier del Castillo, valoró muy positivamente la jornada y trasladó un especial agradecimiento «al Ayuntamiento de Güéjar Sierra y a la comunidad de regantes de la Acequia de la Solana por permitir el paso del grupo».

Desde el Área Municipal de Deportes se recuerda que el objetivo de este programa es conectar con el medio ambiente y promover la práctica deportiva en contacto con la naturaleza, descubriendo a través de las distintas rutas la riqueza paisajística de las provincias de Málaga, Granada y Almería.

La próxima cita tendrá lugar el domingo 5 de octubre, con una ruta de dificultad fácil por Huéneja y Río Isfalada, con una duración aproximada de 4 a 5 horas. El itinerario recorrerá lugares de gran valor natural y etnográfico como el Molino Bajo, el área recreativa Los Castaños, la presa de Isfalada, la senda del Molino Alto de Pedro, el río Isfalada, los Cargaderos, el pinar, el Barranco Cerezuelos, la Cuesta de la Alpujarra, la Cerradura y el Molino Bajo.

Se trata de un recorrido entre molinos antiguos, impresionantes castaños y exuberante vegetación que combina deporte, cultura y disfrute al aire libre.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma presencial en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas. Para más información, los interesados pueden contactar con el Área de Deportes a través de los teléfonos 958 88 31 42 y 673 369 309.

