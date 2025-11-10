Éxito de participación en la ruta por la Alpujarra del Programa de Senderismo de Almuñécar con 80 participantes

El Programa Municipal de Senderismo de Almuñécar 2025 sigue sumando kilómetros y experiencias. Este domingo, un total de 80 senderistas participaron en la penúltima ruta ... del calendario anual, recorriendo algunos de los pueblos más emblemáticos de la Alpujarra granadina, en una jornada marcada por el buen tiempo y la belleza del paisaje.

El itinerario, de unos 12 kilómetros y dificultad fácil, permitió a los participantes disfrutar durante seis horas de un recorrido lleno de encanto y patrimonio. La ruta comenzó en Capileira y continuó por el Camino Real hacia Bubión, Pampaneira y la zona de la hidroeléctrica, pasando por el cementerio hasta llegar a Soportújar, conocido como «el pueblo de las brujas».

Durante el trayecto, los senderistas pudieron contemplar impresionantes vistas de los picos de Sierra Nevada y del valle del Poqueira, además de descubrir rincones únicos que muestran la esencia alpujarreña, con su arquitectura tradicional y su entorno natural privilegiado.

La comarca de la Axarquía malagueña próximo destino del Programa de Senderismo Almuñécar

La última salida del programa se celebrará el domingo 23 de noviembre, con destino a Comares y los Tajos del Pilarejo y la Mesa de Mazmúllar, en la comarca de la Axarquía malagueña. Esta ruta, de dificultad media y unas 4-5 horas de duración, permitirá visitar enclaves históricos como las ruinas y el aljibe del siglo XIII, testigos del pasado mozárabe de la zona.

La salida se realizará a las 7:30 horas desde la Estación de Autobuses de Almuñécar, y las inscripciones ya están abiertas en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

Para más información, los interesados pueden contactar con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar en los teléfonos 958 88 31 42 y 673 369 309.