Playa de Torrenueva, en Motril. 061

Evoluciona favorablemente el adolescente que sufrió una parada cardiorrespiratoria en Torrenueva

Ya ha salido de la UCI, le han retirado la respiración asistida y es capaz de levantarse, según explica la familia

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:18

El adolescente de 15 años que sufrió el pasado viernes una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva, en Motril, evoluciona favorablemente. Según explicó ayer ... su familia a este periódico, el menor ya ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), le han retirado la respiración asistida y es capaz de levantarse y comunicarse con ellos. Se muestran felices y optimistas por la rápida recuperación. «Los médicos dicen que mejora por días», indicó su padre. Actualmente se encuentra ingresado en planta en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

