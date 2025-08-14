Evoluciona favorablemente el adolescente que sufrió una parada cardiorrespiratoria en Torrenueva

El adolescente de 15 años que sufrió el pasado viernes una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva, en Motril, evoluciona favorablemente. Según explicó ayer ... su familia a este periódico, el menor ya ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), le han retirado la respiración asistida y es capaz de levantarse y comunicarse con ellos. Se muestran felices y optimistas por la rápida recuperación. «Los médicos dicen que mejora por días», indicó su padre. Actualmente se encuentra ingresado en planta en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

El suceso ocurrió el pasado viernes, 8 de agosto, sobre las 21.10 horas, según informó el centro de Emergencias 061 de Granada en redes sociales. Unos sanitarios que estaban en el lugar le practicaron las técnicas de reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Hospital Santa Ana, donde ingresó en la UCI con pronóstico grave.

El menor sufrió una parada cardiorrespiratoria cerca de la Urbanización Acapulco. Hasta el lugar se desplazó el 061, la Policía Nacional y la Policía Local de Motril, que colaboró con el equipo de emergencias. «El chico ha sido reanimado por el servicio de socorrismo de playas y unos bañistas sanitarios, aplicándole el desfibrilador del puesto de socorro y dándole una descarga», apuntó el 061. «Gracias a esas maniobras, se ha conseguido mantener hasta la llegada de la UVI móvil», añadió.

Gracias a la colaboración de los socorristas y los sanitarios que allí estaban, el chico fue estabilizado en la misma playa y se evacuó al Hospital Santa Ana de Motril. Posteriormente fue derivado al Hospital Universitario Clínico San Cecilio, donde se encuentra hospitalizado.

La noticia ha sido recibida con alegría no solo por sus allegados, sino también por todos los que presenciaron la escena. «Aquel día se alinearon todos los planetas para que saliera bien», admitió el padre del menor.