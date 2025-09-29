Esteban Milena y Hajar El Haddioui se imponen en la XXXVI Prueba de Fondo 'Trópico Europa' de Almuñécar Casi un millar de atletas participan en esta cita del 38º Gran Premio de Fondo «Universo Lorca» de la Diputación de Granada

Almuñécar volvió a convertirse este domingo en epicentro del atletismo provincial con la celebración de la XXXVI Prueba de Fondo «Trópico Europa», una cita que reunió a casi un millar de corredores y corredoras en el marco del 38º Gran Premio de Fondo «Universo Lorca», uno de los circuitos de fondo más destacados de Andalucía.

El evento, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, con salida y meta en el Estadio Municipal Francisco Bonet, ofreció a los participantes un recorrido de 10 kilómetros que combinó la belleza rural de la Vega de Río Verde, entre chirimoyos, con un atractivo itinerario urbano junto a los principales paseos marítimos del municipio: El Altillo, La Caletilla, San Cristóbal y Puerta del Mar.

La jornada estuvo marcada por un tiempo agradable, con una ligera brisa y temperaturas en torno a los 28 grados, lo que favoreció el buen desarrollo de la prueba.

En categoría masculina, el triunfo fue para Esteban Milena Cuesta (AC Trotasierra), que completó el recorrido en 00:31:33, aventajando en 41 segundos a Francisco Javier Fernández Machado (C.P. Agustinos, 00:32:14). El tercer puesto fue para José Alberto Morata Jiménez (A.D.A. Guadix), con un tiempo de 00:32:56.

En féminas, la vencedora fue Hajar El Haddioui, que cruzó la meta en 00:37:15. El segundo lugar lo ocupó Carolina Huertas Álvarez (AC Trotasierra, 00:38:25) y el tercero fue para Cielo Vivar Delgado (C.A. Maracena, 00:38:27).

La representación sexitana contó con 57 participantes. En categoría masculina, el más rápido fue Luis Manuel Padial García (C.D. Atletismo Sexitano), con un tiempo de 00:35:35, seguido de su compañero Daniel Puyol Barbero (00:39:20) y Francisco José Martín Rodríguez.

En féminas, la mejor clasificada fue Cielo Vivar Delgado, que además logró subir al podio general, seguida de Encarnación Castillo Montes (00:46:59) y Carmen Rodríguez Ligero (C.D. Atletismo Sexitano, 00:47:28).

La entrega de trofeos estuvo presidida por el concejal de Deportes de Almuñécar, Luis Aragón, acompañado por la concejal de Medio Ambiente, Lucía González, el concejal de Agricultura, Carlos Ferrón, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, destacó la importancia de la cita para el municipio, y señaló que «es una de las competiciones que más ilusión nos hace acoger cada año, porque reúne a corredores y corredoras de toda la provincia y convierte a Almuñécar en punto de encuentro del atletismo popular. Este año hemos contado con cerca de un millar de participantes, lo que demuestra la consolidación de esta carrera. Nuestro principal objetivo siempre es garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la prueba, y podemos decir que se ha logrado con éxito»

Aragón también explicó que «el buen tiempo nos ha acompañado, lo que ha permitido que tanto los atletas como el público hayan disfrutado de una jornada deportiva magnífica. Desde el área de Deportes seguiremos trabajando para que esta prueba siga creciendo y, al mismo tiempo, sirva para proyectar la imagen de Almuñécar como un destino deportivo y turístico de referencia».

