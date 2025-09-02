El espigón de La Rábita, el próximo en el horizonte de las defensas costeras del litoral granadino

Mientras las obras del espigón de Playa Granada están cada vez más cerca de su fin, el Gobierno central ya fija su mirada en el ... siguiente proyecto en el litoral granadino, el espigón de La Rábita, que tiene todas las papeletas de ser el próximo en ejecutarse. Así lo confirmó el delegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, quien avanzó que la licitación podría estar en marcha antes de final de año.

La Subdelegación informó a este periódico que ya se ha definido la alternativa técnica más adecuada y que, tras el verano, se encargará la redacción del proyecto. La previsión es construir un espigón en escollera que prolongue el actual, situado en el extremo de levante de la playa. Tendrá unos 130 metros de longitud y el morro quedará asentado a cinco metros de profundidad.

El espigón en marcha en Motril sigue en obras pese a que el Gobierno central se comprometió a tenerlo listo para las fiestas de San Juan en el mes de junio.

Como medida de seguridad, hace un mes se colocó una baliza marítima en el morro de la defensa para alertar a las embarcaciones y a los bañistas de su presencia. Ahora, tres meses después, desde el ejecutivo destacan que: «Las obras de Playa Granada están prácticamente terminadas, ya se colocan las últimas piedras y lo importante es que quede perfecto, porque esa será la imagen definitiva del espigón», explicó Montilla. «La parte marítima está completamente terminada y ahora los trabajos se centran en los últimos retoques en tierra, especialmente en la zona del talud de la escollera, una parte muy visible y delicada».

Además, añadió que el siguiente objetivo es La Rábita, en el que el proyecto ha dado un paso adelante tras meses de espera.

La Rábita es, a día de hoy, la única localidad del litoral que puede «llorar con un ojo», el resto de proyectos continúan enredados en trámites ambientales o técnicos sin apenas avances.

En trámites

En Almuñécar, el alcalde Juanjo Ruiz Joya recordó la necesidad de contar con una estructura de protección en Cotobro, uno de los puntos más castigados de la localidad sexitana y que ni siquiera está en el plan de defensa de la Costa.

Siguiendo el litoral, en Salobreña, el espigón previsto en la playa de La Charca sigue en fase de supervisión técnica desde octubre, con pliegos redactados pero sin novedades. «No tenemos constancia de avances y seguimos sin respuesta clara», lamenta el alcalde de la localidad, Javier Ortega.

En Castell de Ferro, más de lo mismo. Allí el proyecto se encuentra en una situación similar: los pliegos del espigón en la Punta del Rincón permanecen en la Dirección General de la Costa y el Mar desde el pasado otoño. Esta infraestructura, de 80 metros de largo y hasta siete de ancho, es considerada prioritaria desde 2015 para proteger las viviendas de la playa del Sotillo, pero continúa sin ejecutarse.

Más al este, en Polopos, el proyecto del Castillo de Baños está prácticamente paralizado. El hallazgo de praderas de Posidonia oceanica, una especie protegida, frenó en seco la tramitación en septiembre del pasado año. El plan, que preveía un espigón curvo con morro a seis metros de profundidad, se quedó en «stand by» a la espera de nuevas alternativas que, según informan desde el Consistorio, aún no han llegado.

A pesar de los avances en La Rábita, desde el Ayuntamiento de Albuñol destacan que la defensa para la playa de El Pozuelo se encuentra aún en supervisión de proyectos.