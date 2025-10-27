El espigón de Playa Granada, listo tras un año de obras

Hace justo un año, el 24 de octubre de 2024, Motril vivía un día que muchos pensaban que no llegaría nunca. Después de veinte años ... de espera, por fin arrancaban las obras del espigón de Playa Granada, una actuación que prometía poner fin a los destrozos que los temporales provocaban en la costa. Tras los retrasos, doce meses después, los operarios retiran las vallas, las máquinas alisan la arena y la plataforma del espigón está completamente terminada. Ahora los trabajos se centran en la colocación de material grueso y grandes rocas para crear una escollera frente al Hoyo 19. La intención es reforzar esa parte del litoral para protegerla frente al oleaje. Las obras estarán finalizadas en esta semana, según informan desde el Gobierno.

Año tras año, los vecinos, hosteleros y autoridades observaban cómo Playa Granada se rompía en mil pedazos cada invierno. No fue hasta octubre del año pasado cuando los motrileños pudieron ver un rayo de luz en la oscuridad con las máquinas de la empresa Vías y Construcciones S.A. plantadas en el litoral.

Tras cinco años de trámites, estudios y autorizaciones, para muchos era increíble ver a los camiones cargados con las piedras que darían vida al proyecto de crear una defensa de 247 metros de longitud con un presupuesto de 5,8 millones de euros.

Desde entonces, cada mes se ha podido ver cómo la línea del litoral cambiaba poco a poco. Miles de toneladas de piedra fueron dando forma a una estructura que ahora se alza imponente sobre el mar. A lo largo de este tiempo, el trajín de camiones y excavadoras ha sido constante. Los camioneros trabajan a contrarreloj para transportar las más de 100.000 toneladas de piedra caliza marmórea, procedentes de la cantera Santa Teresa de Lobres, que han sido necesarias para construir la defensa. Los días corrían y por primera vez en muchos años, Playa Granada llegaba a Semana Santa sin los temidos escalones que dejaban inaccesibles grandes zonas de la playa. Era la primera señal de que el proyecto estaba funcionando.

Un temido escalón

Cuando llegó el verano, las obras que deberían de haber acabado en junio, aún no estaban terminadas. Los bañistas tuvieron que convivir con los camiones y las máquinas de fondo dando forma al ansiado espigón. Todo marchaba según lo previsto hasta que a finales de agosto saltaron todas las alarmas cuando un escalón volvió a aparecer frente al chiringuito Hoyo 19, en uno de los extremos de la playa. En cuestión de horas, las máquinas municipales estaban allí aportando arena y nivelando la zona para que los bañistas pudieran disfrutar con normalidad. Fue entonces cuando Costas se puso manos a la obra para crear una escollera.

En unos días la ciudad se despedirá del ruido de las máquinas. Desde los chiringuitos, los vecinos observan una playa renovada que deja atrás los escalones y las quejas, y se prepara para ser una de las zonas más atractivas del litoral granadino.

Más de 150 metros de anchura

El trasvase de grandes cantidades de arena ha permitido recuperar ya más de 150 metros de playa en las zonas de Bonobo y AWA. Se busca que el litoral motrileño reviva el esplendor de la década de los ochenta con una longitud regenerada de 1.360 metros de los 1.800 metros que tiene la línea costera. Para crear este playón se han movido 711.362 metros cúbicos de tierra que se han trasladado desde Playa de Poniente y Playa del Cable. El resto de arena se ha cogido de la rambla de Molvízar.