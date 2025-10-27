Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Unas vecinas observan en la terraza de un chiringuito, el espigón terminado. MJAT

El espigón de Playa Granada, listo tras un año de obras

Las máquinas alisan la arena y realizan una escollera frente al Hoyo 19 para proteger esa parte del litoral frente al oleaje

MJ Arrebola

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:42

Hace justo un año, el 24 de octubre de 2024, Motril vivía un día que muchos pensaban que no llegaría nunca. Después de veinte años ... de espera, por fin arrancaban las obras del espigón de Playa Granada, una actuación que prometía poner fin a los destrozos que los temporales provocaban en la costa. Tras los retrasos, doce meses después, los operarios retiran las vallas, las máquinas alisan la arena y la plataforma del espigón está completamente terminada. Ahora los trabajos se centran en la colocación de material grueso y grandes rocas para crear una escollera frente al Hoyo 19. La intención es reforzar esa parte del litoral para protegerla frente al oleaje. Las obras estarán finalizadas en esta semana, según informan desde el Gobierno.

