Las enormes palas eólicas vuelven al puerto de Motril tras el corte de la A-44

Las enormes palas eólicas fabricadas por la empresa danesa Vestas en su planta de Daimiel en Ciudad Real volvieron este miércoles al puerto de Motril. ... Lo hicieron después de diez días de parón en los transportes por el corte de la autovía A-44 a la altura del viaducto de Rules, que está en obras para reforzar una de las pilonas.

Desde primeras horas de la mañana, los tres convoyes de grandes dimensiones pusieron rumbo a la provincia de Granada. En torno a las 15.10 horas comenzaron a descender por la antigua carretera a la Costa, la nacional N-323, escoltados por vehículos de la Guardia Civil de Tráfico. Cada convoy avanzaba lentamente, ocupando gran parte de la calzada, lo que obligó a realizar algunas maniobras milimétricas en las curvas más cerradas y creando algunas retenciones a la altura de la rotonda en dirección a Lobres. Las palas, de más de 80 metros de largo, impresionaban al cruzar la carretera mientras cada vez estaban más cerca del litoral granadino.

Al llegar a Motril, las sirenas de la Guardia Civil de Tráfico ya anticipaban la llegada de las enormes palas. Mientras tanto, en las inmediaciones del puerto, la policía portuaria aguardaba su llegada. Marcaban las 16.00 horas de la tarde, cuando los convoyes entraban a puerto, dos horas antes de la llegada prevista.

Ver 5 fotos Las grandes palas eólicas de camino al puerto de Motril. Javier Martín

Se trata de un complejo transporte especial por carretera, a través de góndolas, que suele realizarse en convoys con tres unidades y requiere permisos especiales y supervisión de la Guardia Civil para garantizar un traslado seguro, desde la fábrica hasta el puerto, utilizando el carril de la derecha de la autovía.

La empresa Consignaciones y Estibas Motril S.L., encargada de la recepción y gestión de las palas en el puerto, confirmó que la llegada de las palas supone retomar la actividad «con normalidad». Además, explicó que se almacenarán para futuras exportaciones internacionales. La compañía aclaró que, a pesar del corte en la autovía y los días sin la recepción de nuevas palas, la actividad dentro del puerto no llegó a detenerse del todo «porque había material ya almacenado».

Sin cortes en carretera

Según explicó el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla durante una rueda de prensa esa misma mañana, todo estaba preparado para que se desarrollase con normalidad. No había previsto cortes de carretera, aunque sí podía producirse una ralentización del tráfico por tratarse de un transporte especial.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, destacó la importancia de este tráfico: «Es una carga especial, sostenible y estratégica. Estas palas se exportan prácticamente a todo el mundo y su traslado genera un impacto positivo tanto en la economía local como en la internacional».

Según los datos del puerto, el año pasado se movieron unas 1.500 unidades y, pese al contratiempo del cierre de la autovía, las previsiones actuales apuntan a que se podría mantener un volumen similar este año.

El corte de la A-44 entre Ízbor y Vélez de Benaudalla se prolongará hasta el 19 de diciembre, fecha prevista para la reapertura de la autovía una vez concluyan las obras de reparación del viaducto de Rules. Mientras tanto, todos los transportes especiales de palas deberán circular por la N-323 en días laborables y fuera de las horas de mayor tráfico, siempre acompañados por la Guardia Civil para garantizar la seguridad en la carretera.