Vista aérea de la subestación. R. I.

Endesa finaliza las obras en la subestación Motril para el refuerzo del suministro en la Costa

Con esta actuación, la instalación suma capacidad para transformar la energía y atender de modo más directo la demanda eléctrica del municipio

IDEAL

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:12

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha finalizado los trabajos realizados en la subestación Motril, donde se ha instalado un nuevo ... transformador de 80 MVA y se han puesto en servicio dos nuevos tramos de líneas de 66 kV. Esta actuación permitirá reforzar el suministro eléctrico en el municipio y su entorno, mejorar la calidad del servicio y adaptar la red al crecimiento económico y residencial de la comarca, especialmente durante los meses estivales cuando la población crece de forma notable.

