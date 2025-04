Encarcelan al detenido por matar a puñaladas a Gaby en Almuñécar

Carlos Morán Granada Lunes, 7 de abril 2025, 13:06 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

P. P, el detenido por haber matado a puñaladas a un joven de Almuñécar, va camino de la prisión del Albolote. Así lo ha acordado el juzgado de Instrucción uno de la ciudad sexitana, que estaba de guardia y que atribuye al sospechoso la presunta comisión de un delito de asesinato, es decir, que de forma provisional, entiende que el investigado actuó con premeditación y alevosía cuando atacó a Gaby, de 33 años y padre de dos niños.

En su comparecencia, el detenido contestó a las preguntas que se le plantearon por las partes y el juez. La muerte se produjo en el transcurso de una discusión en el exterior de un bar en el que se habían encontrado. Ambos mantenían rencillas personales. El presunto agresor propinó varias puñaladas a la víctima que acabaron con su vida. El hecho fue grabado por cámaras de seguridad colocadas en las inmediaciones, según informa el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En este sentido, hay imágenes en las que se ve al supuesto agresor encarándose con la víctima estando de rodillas y herida de muerte.

Se da la circunstancia de que después de que ocurriera el suceso, comenzaron a aparecer en las redes sociales varios vídeos en los que, siempre presuntamente, el arrestado alardeaba, en un tono desafiante, de ser un tipo de cuidado . «A mí no me gusta entrar en la cárcel por tonterías. Me gusta entrar por una cosa chunga, que me echen una condena grande. A mí me da vergüenza entrar por las condenas chicas: por pegar a una mujer, por robarle a una vieja, a mí esas cosas me dan vergüenza. Yo entro por un delito grave», dice supuestamente el detenido en uno de esos mensajes, que fueron grabados en las inmediaciones del lugar en el que sucedió todo.

Acaban de mandarlo a la penitenciaría por la supuesta comisión de un delito muy grave.