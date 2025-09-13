Los empresarios de la Costa entregan sus premios en una gala con mucho corazón AECOST reconoció al Grupo Erik, al Bar Terraza y a su fundador y primer presidente Jesús García Puertas, CEO del Grupo La Caña

Los organizadores y los premiados en una foto de familia al final de la gala.

Mercedes Navarrete Granada Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

Hace falta mucha cabeza y aplomo para liderar y gestionar los negocios que sostienen la economía del sur de Granada pero a la vez, los empresarios de la Costa Tropical tienen mucho corazón. Lo demostraron, una vez más, en segunda gala solidaria organizada por la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST, esta vez beneficio de la asociación de pacientes cardiacos 'Mucho Corazón' de Motril y que reunió a más de 250 representantes del tejido empresarial comarcal en la noche de este viernes en el auditorio Juan Carlos Garvayo.

La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) entregó sus galardones a las empresas que destacan por su trayectoria en una cita que, según explica el presidente de AECOST Javier Rubiño, estuvo «llena de sorpresas y emociones».

El Grupo Erik, la firma granadina de edición y distribución con un gran centro logístico en el puerto de Motril, fue reconocida como la 'Mejor Empresa 2025' con un galardón que recogió Serafín Molina, su gerente.

El premio 'Toda una vida de dedicación empresarial' homenajeó a Encarnita, la dueña del Bar Terraza, que no puede hacer más honor al nombre del galardón, ya que ha estado toda una vida en su negocio en el Paseo de las Explanadas. Recogió el premio su hija Rosa Peinado que emocionó a todo el auditorio recordando la entrega de su madre y lo importante que ha sido este bar para generaciones de motrileños. No eres de Motril si no has cerrado una noche de marcha con un criminal y un caldo en el Terraza.

Otro de los momentos emotivos de la noche fue la entrega del reconocimiento como 'Mejor empresario 2025' al CEO de Grupo La Caña,a Jesús García, el primer presidente de AECOST y uno de los grandes impulsores de la asociación que aglutina a los empresarios de la Costa Tropical y que tanto ha luchado por sus infraestructuras. Era de biennacidos ser agradecidos. García recogía el galardón de manos del gerente de Ecohal, su amigo Alfonso Zamora.

Y entrañable, por el reconocimiento a un personaje muy querido en Motril y la gran sorpresa que se llevó, fue el 'Premio especial del Mar' que distinguió la Ignacio José López Cabrera, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril por su defensa férrea del sector y su gran visión al apostar por la sostenibilidad, convirtiendo a los pescadores motrileños en referentes nacionales con proyectos como Ecopuertos. Ignacio López se había puesto el traje porque pensaba que iba a entregar un premio y al descubrir que el galardonado era él y que toda su familia, por sorpresa, estaba en el auditorio para arroparle no pudo evitar emocionarse.

Ampliar Jesús García Puertas recibió su premio de manos de Alfonso Zamora. Paulino Martínez Moré

También la Asociación Mucho Corazón, que preside José Antonio Maldonado, entregó sus propios galardones a la fundación Miguel García, al Ayuntamiento de Motril, al Grupo Running y al cardiólogo Fernando Savater, que ha ayudado a los pacientes durante más de 40 años en el hospital de Motril.

Dos veteranos de las ondas y la televisión de la Costa, los periodistas Encarni Pérez y Pedro Feixas, fueron los encargados de conducir una gala que contó además con la original actuación de Cristina Gálvez y su grupo Directo al son, que descubrieron a muchos de los asistentes la 'neocopla'. Tanto Pérez y Feixas como el fotógrafo Paulino Martínez Moré, tres profesionales siempre dispuestos a ayudar cuando se trata de su tierra, recibieron unos reconocimientos.

«Lo que hoy aplaudimos se convierte mañana en empleo y futuro compartido; empresa que hace y sociedad que cuida», afirmó en su discurso el presidente de AECOST, Javier Rubiño, quien agradeció «la solidaridad de los asistentes«, además del apoyo del Ayuntamiento de Motril y de los patrocinadores.

Varios momentos de la gala. Paulino Martínez Moré

El presidente de AECOST aprovechó la gana para celebrar su crecimiento en socios y presencia y la próxima apertura de una nueva sede, «más céntrica y cerca del comercio local». Rubiño cerró con un llamamiento a los vecinos de la Costa para que apoyen a su tejido empresarial, especialmente al comercio tan golpeado por la venta online y los nuevos modelos de consumo. «Cuando compras aquí, aquí se queda. El comercio de proximidad mantiene el barrio vivo y la economía latiendo», defendió.

La organización agradeció el respaldo del Ayuntamiento y de las empresas que hicieron posible la fiesta, entre ellas Ilbira Motor, Conversia, Grupo La Caña, HUB PLACE, Asesoría De Cara, Camping Don Cactus, COAB Soluciones Empresariales, Pirotecnia Esteban Martín SL, La Palma y Salcedo Cargo.