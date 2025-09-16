Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Corte en la A-44. Pepe Marín

Los empresarios de la Costa alertan de los efectos del corte en la A-44

Lamentan que la duración del trayecto se alargue por las retenciones y sienten el descenso de visitas en el litoral

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:26

Hace una semana se cerró por completo un tramo de la autovía A-44, a la altura de Ízbor, para acometer las obras de reparación ... en el viaducto de Rules. Ahora, siete días después, la Costa ya nota las consecuencias de una medida que ha obligado a desviar a todos los vehículos hacia la antigua carretera nacional N-323, un camino estrecho y de curvas que no soportaba gran afluencia de vehículos a diario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  6. 6 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  7. 7 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  8. 8 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10

    El peor arranque de la historia del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los empresarios de la Costa alertan de los efectos del corte en la A-44

Los empresarios de la Costa alertan de los efectos del corte en la A-44