Ecovidrio reconoce al chiringuito El Farillo de Motril entre el top 3 de los más sostenibles de la costa andaluza Su construcción emplea materiales naturales como madera, esparto, junco africano y paja, evitando el impacto visual y respetando el entorno.

Ideal Jueves, 21 de agosto 2025, 13:30 Comenta Compartir

Ecovidrio ha distinguido al chiringuito motrileño El Farillo como uno los tres establecimientos de la costa andaluza más responsables y comprometidos con la sostenibilidad. Los otros dos reconocidos han sido Surla Tarifa y La Cueva. Este premio forma parte del #MovimientoBanderasVerdes, la campaña estival de Ecovidrio que reconoce el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano, en especial en lo relativo a la correcta gestión de los residuos.

En esta VI edición del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha contado con la participación de más de 15.000 hosteleros y 180 municipios costeros de seis comunidades autónomas: Andalucía, Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y, como novedad este año, Cantabria. En Andalucía, han participado más de 4.800 hosteleros de 51 municipios.

En Motril, el chiringuito El Farillo destaca por su integración paisajística junto a la torre vigía de Torredoblada. Su construcción emplea materiales naturales como madera, esparto, junco africano y paja, evitando el impacto visual y respetando el entorno. El diseño aprovecha además la ventilación natural para prescindir del aire acondicionado y utiliza métodos tradicionales de cocina a la brasa, minimizando el consumo energético.

El restaurante Surla Tarifa, en Cádiz, ha sido galardonado por demostrar su compromiso con la sostenibilidad desde su apertura en 2008. Entre sus iniciativas destacan la elección de proveedores locales, de kilómetro cero y de comercio justo, la elaboración de recetas de aprovechamiento para reducir el desperdicio alimentario, la oferta de envases reutilizables para sus clientes y un uso responsable de agua y energía, aprovechando los recursos naturales de la zona. Además, realizan una separación exhaustiva de residuos, con especial atención al vidrio, y se forman continuamente en materia de sostenibilidad.

Por su parte, el restaurante La Cueva, en Ayamonte (Huelva), ha demostrado siempre una clara predisposición a mejorar continuamente: aplica buenas prácticas de reciclaje, prioriza el consumo de productos locales y de proximidad e incorpora materiales sostenibles en su operativa diaria, demostrando que la sostenibilidad es compatible con negocios de gran volumen y actividad.

Junto a los tres locales hosteleros andaluces, el resto de establecimientos premiados en España han sido Catalina (Gavà, Barcelona) y Les Corones (Torroella de Montgrí, Girona), en Catalunya; Baobab Soul Kitchen & Bar (San Juan Playa, Alicante) y Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón), en la Comunitat Valenciana; Can Mimosa Ibiza (Santa Eulària des Riu, Eivissa), en las Illes Balears; CP8 (Cabo de Palos, Cartagena, Murcia), en la Región de Murcia; y La Torre by Marañón (Galizano), en Cantabria.

En esta nueva edición, los hosteleros galardonados disfrutarán de una exclusiva Master Class y una degustación de varios platos a cargo del reconocido chef Ricard Camarena, quien cuenta con dos 'Estrellas Michelin' y una 'Estrella Verde Michelin' por su compromiso con la sostenibilidad.

La sostenibilidad hostelera en Andalucía

Con motivo de esta nueva edición del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha lanzado el 'III Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de nuestras costas', un estudio que mide el grado de implantación de prácticas sostenibles en la hostelería en las principales zonas turísticas de España.

En la tercera edición de este estudio, Andalucía ha sido la comunidad que más ha mejorado su índice de sostenibilidad, con un crecimiento del 7 % respecto a 2023, hasta alcanzar el 79,6 %. Este avance sitúa a la hostelería andaluza como la segunda más sostenible, por detrás de Catalunya (85,5 %) y por delante de Baleares (78,7 %), Cantabria (78,6 %), Comunitat Valenciana (70,4 %) y Región de Murcia (67,2 %).

Por provincias, Cádiz lidera la sostenibilidad hostelera andaluza con un índice del 92,7 %, seguida por Almería (84,8 %), Málaga (77,2 %), Huelva (72,2 %) y Granada (61,3 %).

Entre las palancas de sostenibilidad mejor gestionadas por los hosteleros andaluces, destaca la gestión de residuos, que experimenta un aumento del 19,9 % y alcanza un 85,3 %, siendo los residuos mejor gestionados el vidrio (96,7 %), el vidrio retornable (94,6 %) y el aceite de cocina (91,1 %).

Tras la gestión de residuos, destaca la optimización del consumo de energía (80,4 %) y del consumo de agua (74,1 %). El consumo responsable, aunque se sitúa en un 73,8 %, crece un

21,4 % respecto al año anterior.