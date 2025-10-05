Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parte del corto titulado 'Bitácora de la última viajera'.
Parte del corto titulado 'Bitácora de la última viajera'. Lorbone

Dos buzos residentes en Granada, cuartos en el Campeonato de España de Vídeo Submarino con un corto de los fondos de la Costa Tropical

Su trabajo titulado 'Bitácora de la última viajera' ha sido seleccionado por el jurado en este campeonato celebrado a finales de septiembre en el Paraje Natural de Maro Cerro Gordo y la Zona de Especial Conservación de la Punta de la Mona

C. L.

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:15

Anne Lizarralde y Manolo García, dos buzos residentes en Granada desde hace años, han quedado cuartos en el Campeonato de España de Vídeo Submarino que se ha celebrado a finales de septiembre en el Paraje Natural de Maro Cerro Gordo y la Zona de Especial Conservación de la Punta de la Mona.

Su trabajo titulado 'Bitácora de la última viajera' ha sido seleccionado por el jurado en cuarto lugar en la categoría 'Película' en este campeonato nacional que finalizó en Nerja el pasado 27 de septiembre.

Se trata de un corto de 3.40 minutos en el que se pueden ver algunas de las especies más emblemáticas de la fauna mediterránea, desde nudibranquios hasta barracudas, pasando por corales, anémonas o gorgonias.

El vídeo está guionizado con un potente y esperanzador mensaje dirigido a la conservación del ecosistema marino y dedicado a la educación ambiental en relación con los fondos acuáticos.

