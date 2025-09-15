Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La divulgación del fandango cortijero, entre las 35 propuestas de Juventudes Musicales para la nueva temporada

La programación arranca este martes con el Ciclo de Jazz, y se extenderá el resto del año con conciertos, conferencias y actividades didácticas

Ideal

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:25

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto Manuel García Gilabert, ha anunciado el arranque de una nueva temporada de la asociación cultural Juventudes Musicales. En concreto, la programación comienza con el Ciclo de Jazz, del 16 al 18 de septiembre, y contempla un total de 35 actividades a lo largo del año, entre ellas conciertos, conferencias, conciertos didácticos, presentaciones de libros y discos, el tradicional concierto de Música Valle de Río Verde y la publicación y divulgación del Fandango Cortijero sexitano.

García Gilabert ha manifestado su satisfacción «por el impulso que Juventudes Musicales da a la vida cultural de Almuñécar. Que cada temporada veamos un aumento de socios y una respuesta tan buena de público es una muestra de que vamos en la dirección correcta».

De igual modo, el edil ha agradecido a la asociación «su esfuerzo y compromiso en la organización de una programación tan amplia y diversa».

La temporada anterior dejó un balance muy positivo, con 100 nuevos socios y una asistencia global de más de 2.000 personas a las distintas propuestas, cifras que consolidan a Juventudes Musicales como uno de los motores culturales más activos de nuestro municipio.

