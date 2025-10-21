Diputación impulsa unas jornadas sobre los retos de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, ha señalado que «Granada es una provincia enorme y compleja, con realidades muy distintas, pero con la misma meta de que nadie se quede atrás»

La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, junto a la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanesa García, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Granada, Matilde Ortiz, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y la concejala de Servicios Sociales, María de Carmen Reinoso, ha inaugurado las jornadas 'Retos en la prestación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía', que se celebrarán del 21 al 23 de octubre en Almuñécar. Este encuentro, organizado por la Diputación de Granada, tiene como objetivo principal reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, así como debatir sobre buenas prácticas y estrategias de intervención integral en los municipios.

Duque ha indicado que «en la actualidad, nos enfrentamos a grandes retos como son nuevas demandas sociales, la transformación digital, la complejidad de la gestión y, sobre todo, la necesidad de seguir garantizando la equidad y la cercanía en un territorio tan diverso como el nuestro. Granada es una provincia enorme y compleja, con realidades muy distintas, pero con la misma meta de que nadie se quede atrás».

Además, la diputada ha recordado que «en la institución provincial, contamos con una de las redes más extensas y comprometidas de Andalucía, con más de 370 profesionales que cada día llegan a los municipios. Durante estos días, vamos a reflexionar sobre cómo fortalecer esa red, cómo incorporar la innovación, la calidad y la inteligencia artificial sin perder lo más valioso que tenemos, que es la cercanía y la humanidad».

Sobre las jornadas

Durante tres días, profesionales, estudiantes y miembros de colectivos sociales se reunirán para analizar la capacidad de respuesta de los servicios sociales locales, valorar fortalezas y debilidades del sistema, y abordar cuestiones relacionadas con los recursos humanos y técnicos necesarios para garantizar la calidad y eficacia de estos servicios.

Las jornadas están dirigidas a profesionales del bienestar social, servicios sanitarios y educativos, programas de igualdad, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, sociólogos, pedagogos, maestros y técnicos de inclusión, así como a estudiantes, miembros de asociaciones y colectivos sociales interesados en mejorar la prestación de los Servicios Sociales Comunitarios.

Programación del encuentro

El programa de las jornadas ha comenzado con la conferencia inaugural sobre los retos de los servicios sociales comunitarios como referencia del sistema público en Andalucía, en la que se han analizado los principales desafíos del sector y las estrategias para fortalecer los servicios de proximidad en los municipios. Además, se ha presentado RED INCORPORA Andalucía, una experiencia que combina la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión con la responsabilidad social de las empresas, mostrando cómo la colaboración entre entidades puede generar resultados efectivos.

Otro de los ejes destacados del encuentro será el análisis de la percepción de los jóvenes mediante el Barómetro de Opinión de la Infancia y Adolescencia 2023-2024, una investigación promovida por UNICEF España y desarrollada por la Universidad de Sevilla, que permitirá conocer de primera mano las necesidades, expectativas y preocupaciones de la infancia y adolescencia en Andalucía. En paralelo, se desarrollará un taller sobre la Garantía Infantil Europea (2022-2030), centrado en protección social, derechos, servicios y entornos protectores que aseguren el bienestar integral de los menores.

La innovación y la calidad de los servicios sociales también serán protagonistas con la intervención del Observatorio para la Innovación y Calidad en los Servicios Sociales Comunitarios, que presentará la evaluación del sistema de triaje y los resultados obtenidos en la atención a la ciudadanía. Asimismo, se abordarán cuestiones relacionadas con la infancia y adolescencia en riesgo, poniendo el foco en la coordinación entre salud mental y servicios sociales como herramienta de prevención del suicidio.

La colaboración entre entidades públicas y privadas se analizará en una conferencia dedicada a la coordinación público-privada en la prestación de servicios sociales, mientras que la atención a las personas con adicciones se tratará mediante un conferencia-taller sobre los programas y recursos del Servicio Provincial de Drogodependencias. También habrá un espacio de comunicaciones para compartir experiencias y buenas prácticas, y una conferencia centrada en la práctica ética en servicios sociales, que debatirá sobre la responsabilidad profesional y la toma de decisiones en la intervención social.

Finalmente, el encuentro cerrará con una conferencia que analizará los retos de los Servicios Sociales Comunitarios como vertebradores de los servicios de proximidad en los municipios, analizando la coordinación horizontal entre áreas sociales, sanitarias, empleo, vivienda y educación, y evaluando la eficiencia y eficacia de los servicios locales en beneficio de la ciudadanía.