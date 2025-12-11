Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francis Rodríguez, presidente de la institución provincial, criticó que el Gobierno de España «esté echando balones fuera» en la ejecución y financiación del proyecto. MJ Arrebola

La Diputación de Granada se ofrece a cofinanciar las conducciones de Rules

Francis Rodríguez, presidente de la institución provincial, anuncia que destinará parte de su remanente para impulsar la infraestructura que llevará el agua a los campos del litoral

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:45

Comenta

La Diputación Provincial de Granada ha anunciado en el Círculo Empresarial de AECOST en Motril su disposición a aportar financiación para la ejecución de las ... conducciones de Rules.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  3. 3 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10 Hacienda pondrá la lupa en las ayudas económicas de padres a hijos: «Ojo con la periodicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Diputación de Granada se ofrece a cofinanciar las conducciones de Rules

La Diputación de Granada se ofrece a cofinanciar las conducciones de Rules