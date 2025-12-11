La Diputación de Granada se ofrece a cofinanciar las conducciones de Rules

La Diputación Provincial de Granada ha anunciado en el Círculo Empresarial de AECOST en Motril su disposición a aportar financiación para la ejecución de las ... conducciones de Rules.

Francis Rodríguez, presidente de la institución provincial, criticó que el Gobierno de España «esté echando balones fuera» en la ejecución y financiación del proyecto, recordando que, el proyecto pertenece al Estado y es quien debe asumir la responsabilidad de ejecutarlo.

Aun así, destacó que tanto la Junta de Andalucía y las comunidades de regantes ya han mostrado su disposición a aportar recursos para que por fin llegue el agua hasta los campos del litoral: «Diputación está dispuesta a poner dinero para cofinanciar estas conducciones. Ahora ya no hay excusas, aportarán los agricultores, aportará la Junta de Andalucía y aportará también la Diputación. Pero quien tiene que liderar el proyecto es el competente, que no es otro que el Gobierno de España», afirmó.

Rodríguez subrayó que todavía es pronto para hablar de cifras y que aún no se sabe cuál será la cuantía concreta que podría asumir la institución provincial.

Además, explicó que es imprescindible contar primero con los proyectos y con los contratos actualizados, una responsabilidad que recae sobre el Gobierno central.

Ampliar Círculo Empresarial de AECOST en Motril. MJA

Aun así, confirmó que la Diputación tiene capacidad económica para destinar parte de su remanente a esta obra: «Nuestra administración está saneada, sin deuda, y tenemos margen para invertir en una infraestructura esencial para garantizar el empleo y la riqueza en una de las comarcas más emergentes de Andalucía».

Pérdida de fondos

El presidente lamentó también la pérdida de los fondos europeos Next Generation que podían haber financiado parte del proyecto, y criticó que «nadie haya asumido responsabilidades».

Durante su intervención, recordó las inversiones previstas para la comarca en los presupuestos que se acaban de aprobar, entre ellas los 2,7 millones para la segunda fase de la Senda Litoral y los 900.000 euros para la futura residencia de Turismo Sénior Tropical, que, según Rodríguez, se trata del proyecto más importante de los cuatro años de mandato con una inversión total estimada de 17 millones de euros.