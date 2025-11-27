Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rodríguez ha explicado que esta iniciativa «da respuesta a un problema real de falta de vivienda, especialmente para jóvenes y familias que necesitan opciones asequibles». Ideal

Diputación aprueba la financiación para la construcción de 60 VPO en Almuñécar

La operación asciende a 11,8 millones de euros y financia la promoción completa de 60 alojamientos, 60 plazas de aparcamiento, 60 trasteros protegidos, un edificio administrativo y plazas de parking en rotación

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:01

El pleno ordinario de la Diputación de Granada ha aprobado este jueves la autorización de financiación que permitirá iniciar la construcción de 60 viviendas de ... protección oficial en régimen de alquiler en Almuñécar. Se trata del último trámite pendiente para activar una promoción de vivienda pública impulsada por el actual gobierno provincial, que ya contaba con proyecto técnico y licencia de obra, y de la que tan solo restaba la autorización del préstamo para poder comenzar.

