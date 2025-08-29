Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Santiago, su esposa y el equipo médico en la habitación de la UCI donde estuvo ingresado. MJAT

50 días entre la vida y la muerte

Santiago tuvo un accidente de moto y estuvo varias semanas en la UCI del Hospital Santa Ana de Motril donde finalmente se recuperó

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:17

Hay historias que parecen escritas por la vida para recordarnos lo frágiles que somos… y lo fuertes que podemos llegar a ser. Historias que, cuando ... se cuentan, emocionan porque en ellas se mezclan el dolor, el miedo, la esperanza y, finalmente, la alegría de volver a empezar. La de Santiago Ortega, un hombre de 66 años de La Herradura, es una de esas historias. Durante 50 días permaneció ingresado en la UCI del Hospital Santa Ana de Motril debatiéndose entre la vida y la muerte tras tener un accidente con la moto.

