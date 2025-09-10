Detenidos tras tener un accidente de tráfico después de robar en un cortijo de Salobreña La Guardia Civil descubrió el coche cargado de objetos robados tras ser avisado por el asalto a esta vivienda

C. L. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

La Guardia Civil, en el marco de la operación ARRUA25, ha detenido a dos varones, de 38 y 26 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza perpetrado en un cortijo de la localidad de Salobreña.

Los hechos se remontan al pasado día 28 de agosto, cuando la Guardia Civil de Salobreña recibió aviso sobre un posible robo en curso en un cortijo de la localidad. Mientras se dirigían al lugar a fin de comprobar la veracidad de los hechos, los agentes encontraron un vehículo implicado en un accidente de tráfico cuyas características coincidían con las del que había sido avistado previamente en las inmediaciones del lugar del robo.

Durante el auxilio e inspección del vehículo, los agentes de la Guardia Civil localizaron en su interior una gran cantidad de objetos de los que los ocupantes no pudieron acreditar su legítima procedencia, alegando que los habían encontrado en la basura. Ante las sospechas de que pudieran estar sustraídos, la Guardia Civil procedió a la incautación preventiva de los objetos.

Las pesquisas posteriores fueron llevadas a cabo por agentes de Investigación de la Guardia Civil de Salobreña, que lograron determinar que parte de los objetos incautados habían sido sustraídos en el robo con fuerza cometido en el cortijo justamente antes del día de ocurrencia del accidente del vehículo implicado. Los presuntos autores, tras romper una cadena y el bombín de la puerta de entrada, sustrajeron objetos por un valor de 3000 euros.

Tras recopilar las pruebas necesarias, se procedió a la detención de los dos implicados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación a fin de localizar y poder devolver a sus propietarios los demás objetos recuperados.