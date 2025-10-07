Deporte y solidaridad se dan la mano este domingo en Torrecuevas con el senderismo 'Por un futuro sin cáncer' Una iniciativa donde lo recaudado irá destinado a la investigación y a la atención de pacientes y familiares oncológicos

Bajo el lema «Senderismo por un futuro sin cáncer», el barrio sexitano de Torrecuevas se prepara para acoger este domingo, 12 de octubre, una nueva cita que une deporte y solidaridad, enmarcada dentro de la 53ª edición de las Fiestas de la Chirimoya, en honor a la Virgen Madre.

La iniciativa, ha sido presentada por el concejal de deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, junto a David Jiménez, en representación del Club de Atletismo Sexitano; Conchi García, presidenta de la Junta Local de la AECC en Almuñécar; y Martín Cecilia Rivas, representante de la Asociación de Vecinos del Acueducto de Torrecuevas.

Durante el acto, Aragón destacó la voluntad del Ayuntamiento de consolidar esta actividad dentro del calendario de las fiestas locales. «Queremos que este día se convierta en una cita fija de las Fiestas de Torrecuevas, porque combina deporte, convivencia y solidaridad. Fomentar el deporte es una obligación, y más aún cuando se hace con un fin tan necesario como apoyar la lucha contra el cáncer», señaló el edil, quien animó a los vecinos a sumarse a esta causa solidaria.

El recorrido, detallado por David Jiménez, contará con una distancia aproximada de 14 kilómetros, de los cuales el 80% discurrirán por caminos y carriles de tierra y el 20% por asfalto, con un desnivel positivo de 500 metros.

«Subiremos río arriba, atravesando senderos y carriles hasta regresar al Acueducto de Torrecuevas. Es una ruta asequible, ideal para personas habituadas a caminar y disfrutar del entorno natural», explicó Jiménez.

Por su parte, Conchi García, presidenta local de la AECC, agradeció la colaboración de las entidades implicadas y subrayó el carácter solidario del evento. «Todo lo recaudado se destinará a la investigación y a la atención de pacientes y familiares oncológicos. Invitamos a todos a participar, porque cada paso que demos juntos suma en esta causa.»

Desde la Asociación de Vecinos del Acueducto de Torrecuevas, Martín Cecilia Rivas hizo un llamamiento a la participación. «Esperamos que, como cada año, la gente se sume a esta iniciativa solidaria. Es una actividad saludable, social y con un fin que nos une a todos.»

La salida tendrá lugar a las 10:00 horas desde la Rambla de Torrecuevas, mientras que desde las 09:00 horas se realizará la entrega de dorsales y camisetas. La inscripción, con un coste simbólico de 10 euros, incluye camiseta conmemorativa, avituallamiento y una consumición gratuita al finalizar la ruta.

Las inscripciones pueden formalizarse en la sede local de la AECC (Calle Pósito, Almuñécar) de 10:00 a 12:00 horas, o directamente en la plaza de Torrecuevas el mismo día del evento.

