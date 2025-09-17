Delfines a dos millas de la costa entre Almuñécar y La Herradura Eran muy numerosos y se encontraban bastante dispersos, explica el biólogo Luis Sánchez

Inés Gallastegui Granada Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:16

Gran cantidad de delfines fueron avistados en la tarde del martes en aguas de Granada, a unas dos millas de la costa entre Almuñécar y La Herradura.

No es infrecuente ver cetáceos en la Costa Tropical, pero en esta ocasión eran muy numerosos y se encontraban bastante dispersos, explica el biólogo Luis Sánchez.

Se trataba de ejemplares de delfín común que, como todos los de esta familia de mamíferos marinos, muestran un comportamiento social y juguetón, se acercan y siguen a las embarcaciones.

Las manadas avistadas cerca de la Costa Tropical posiblemente nadaban en busca de bancos de peces para alimentarse.