El cuponazo de la ONCE reparte 400.000 euros en Almuñécar

Ideal Sábado, 10 de mayo 2025, 10:28 Comenta Compartir

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado una parte de su fortuna en la costa tropical granadina con 400.000 euros que ha repartido Patricia Rodríguez en Almuñécar. En total este sorteo ha dejado 1.360.000 euros entre las provincias de Granada, Sevilla, Huelva y Cádiz.

En Almuñécar, Patricia Rodríguez, vendedora de la ONCE desde el año pasado, llevó la suerte a la avenida Costa del Sol de la localidad granadina. «¿Que qué se siente? Pues que no me lo creía, lo miré 20.000 veces y hasta que no me llamaron para confirmarlo no me lo creía», cuenta hoy. «Es una satisfacción muy grande. Desde que empecé quiero llevar la alegría a mi pueblo, quería dar el Cuponazo y al final lo he conseguido -afirma orgullosa-. Me alegro muchísimo por mi gente, solo han sido 10 cupones, pero que dan mucha alegría también». A Patricia lo que más le gusta de su trabajo en la ONCE es precisamente «esa satisfacción de repartir alegría y hablar con la gente, con esa ilusión con la que vienen a comprar, es lo mejor del trabajo», concluye.

El sorteo del Cuponazo de este viernes 9 de mayo ha dejado el mismo premio, otros 400.000 euros, en las localidades sevillanas de Carmona y Osuna respectivamente. También en Moguer (Huelva) se han repartido 80.000 euros, con otros cupones premiados a las cinco cifras, y en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y en Herrera (Sevilla) uno de 40.000 euros en cada localidad.

Además de Andalucía, este sorteo de la ONCE ha llevado premios a otras seis comunidades autónomas, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco y la Comunidad Valenciana

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de «por los lados puedes ser ganador», premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Para el próximo martes, 13 de mayo el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.