Culminan las mejoras en la Casa de la Cultura de Almuñécar con una inversión de 9.000 euros Los trabajos, coordinados entre las concejalías de Mantenimiento y Cultura, incluyen abrillantado de la planta sótano, pintado del escenario y puesta a punto de las salas

El Ayuntamiento de Almuñécar, a través de la concejalía de Mantenimiento y en coordinación con la concejalía de Cultura, ha llevado a cabo una actuación de mejora en la Casa de la Cultura con una inversión cercana a los 9.000 euros.

Las obras han consistido en el abrillantado de toda la planta sótano, incluyendo la sala de exposiciones, el salón de plenos, las salas laterales y el hall de espera, además del pintado integral del escenario del teatro José Martín Recuerda, con el objetivo de que el edificio esté a punto de cara al inicio de la temporada de invierno.

El concejal de Mantenimiento, Fran Rodríguez, ha destacado durante la visita realizada al edificio, que «hemos podido realizar el abrillantado de la planta sótano, incluyendo la sala de exposiciones y el salón de plenos, además del pintado de nuestro escenario. Estamos muy contentos de poder realizar inversiones de este tipo que los vecinos y visitantes podrán disfrutar en primera persona».

Rodríguez ha subrayado, además, la importancia del trabajo conjunto entre las áreas municipales, asegurando que «este Ayuntamiento apuesta por la cultura de nuestra ciudad y agradecemos a su concejal, Alberto García Gilabert, el apoyo prestado y la atención a unas demandas tan necesarias para un espacio que acoge tantos eventos a lo largo del año».

Por su parte, García Gilabert ha señalado que «la Casa de la Cultura es el corazón de nuestra programación cultural y necesitaba estas mejoras para recibir en las mejores condiciones al público, asociaciones y artistas que participan en nuestras actividades».

