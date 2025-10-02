Cuatro campeones andaluces para el BMX Show Time de Almuñécar en la Copa Pump Track 2025 El club sexitano consigue diez podios en la clasificación final del campeonato

El Club BMX Show Time de Almuñécar ha cerrado su participación en la Copa Andalucía Pump Track 2025 con cuatro campeones autonómicos tras la disputa de las tres pruebas celebradas en Otívar, Vélez de Benaudalla y Tíjola (Almería).

Los riders sexitanos han demostrado un gran nivel en todas las categorías, alcanzando resultados muy destacados. En la categoría Promesas 5-6, Rafael Sánchez González se hizo con la tercera plaza final. En Promesas 7-8, el oro fue para Matthew Hidalgo Jones, mientras que su compañero Álvaro Fernández Franco logró el bronce. En el apartado femenino de la misma edad, Cayetana López González también subió al podio con una tercera posición.

La categoría Principiante dejó otro éxito para el club, con Ethan Hidalgo Jones proclamándose subcampeón andaluz. En Infantil femenino, Rosa Fernández Franco se coronó campeona de Andalucía.

El dominio sexitano se extendió a Cadete, donde Hugo Novo Aneas conquistó el primer puesto de la Copa. En Junior femenino, el doblete fue protagonista: Magui Georgieva se llevó el oro, acompañada en el podio por su compañera Paula Baena Mesa, que consiguió la plata. Finalmente, en la categoría Máster 50-60, la experiencia de Antonio Franco Moral le permitió alcanzar el subcampeonato andaluz.

Además de estos diez podios, otros corredores del club y de la escuela participaron en las distintas pruebas, logrando también notables actuaciones que refuerzan la gran proyección del BMX almuñequero en el ámbito autonómico.

