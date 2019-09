Costas rechaza la construcción de un espigón en Carchuna por «inviabilidad ambiental» El delegado de Turismo, Gustavo Rodríguez, y la presidenta de la ELA , en una visita a la playa / Javier Martín El ministerio de Transición Ecológica dice que la escollera agravaría el problema de falta de sedimentos y que no puede perforar el fondo rocoso de la playa PILAR GARCÍA-TREVIJANO Motril Viernes, 6 septiembre 2019, 07:18

Carchuna- Calahonda «encaja» un nuevo golpe de la Demarcación de Costas. El tira y afloja entre la Entidad Local Autónoma y la delegación provincial de Costas se ha saldado con la negativa del órgano dependiente de Subdelegación de Gobierno a construir un espigón. Costas echa abajo las alegaciones de la ELA y mantiene que no intervendrá en la playa. Los temporales azotan el litoral granadino y hacen mella en la orilla. Poniente y levante desnudan la playa de Carchuna dejando al descubierto 3 kilómetros de una laja rocosa que compone el fondo costero y corta los pies de los bañistas. Por esta razón, la ELA ha reiterado en los últimos años que se valore incluir la construcción de una pequeña escollera en sus playas sin haber obtenido una respuesta formal, al menos hasta ahora. Costas ha contestado a un proyecto que presentó la presidenta de la entidad, Concepción Abarca, en 2017 y no trae buenas noticias.

El servicio provincial de Costas expresa en un documento que «la ejecución de espigones es inviable medioambientalmente». Costas argumenta su negativa en que Carchuna es una de las pocas playas naturales de la provincia. «Su colindancia con terrenos agrícolas a lo largo de casi toda su longitud ha hecho que sea una de las pocas playas naturales de la provincia. Siempre que sea posible y esté garantizada la protección de la costa, se demandan espacios naturales y sin estructuras», dice la contestación. La respuesta expone que la playa de Carchuna cuenta con cuarenta metros de ancho medio en su orilla que cumplen con la función disipadora de oleajes y que la playa no tiene un problema de erosión. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) entiende que los espigones no soluciona los problemas de la playa. Además, destaca que, «de acuerdo con la experiencia en la ingeniería de costa», la escollera conseguiría potenciar más el efecto del oleaje y se agravaría la falta de sedimentos que sufre la playa.

El órgano dependiente del ministerio descarta la posibilidad de construir un espigón por las condiciones y la rocosidad del suelo de la zona. «No se puede apoyar la escollera en una laja y pretender que se mantenga. Hay que penetrar en la roca y destrozarla previamente y la cuestión parece inviable ambientalmente», reiteran.

Costas indica que el estudio «exhaustivo de diferentes informes técnicos» que forman parte del plan estratégico de protección de la costa permiten afirmar que Carchuna no presenta un problema de desgaste y que a las necesidades físicas de la playa se les presta «una atención proporcionada a su importancia».

La repuesta y el rosario de razones que ha presentado la demarcación ha caído como un jarro de agua fría a la presidenta de la ELA. Abarca «encaja mal» una respuesta que lleva esperando por escrito tres años. Critica que la decisión de Costas se avale en que Carchuna sea una playa natural. «¿Qué playa no lo es?», se pregunta. «El municipio quiere desarrollar su motor agrícola, pero también quiere tener prestaciones y unas buenas playas accesibles all baño», apostilla. «No me sirve el relato que me han dado. Quiero que responda una a una a las alegaciones que presenté y que se basaron en un estudio de ingeniería previo», arremete. «La entidad local está haciendo un gran esfuerzo cada año para mantener en las playas la 'Q de calidad'. Es un desembolso que costean todos los vecinos porque lo único que recibimos de la demarcación son trabas». «Queremos el mismo trato que el resto de municipios. Hemos respetado con escrupulosidad y con prudencia las playas y por no tener grandes edificios en primera línea, Costas alega que hay que respetar la zona porque es natural», lamenta.

La presidenta no perdona la afrenta. «Vamos a presentar más alegaciones. No vamos a descansar en todo el invierno.No estamos dispuestos a que se nos olvide de esta forma. Pediré una cita urgente con la Demarcación central de Costas en Madrid y si hace falta movilizaremos y buscaremos el apoyo de los vecinos», sentencia.

La delegación de Turismo de la Junta de Andalucía mostró su preocupación por el estado del litoral granadino durante varias visitas y solicitó a Costas su ayuda para regenerar las playas y construir espigones. Este medio se puso en contacto con el delegado de Turismo, Gustavo Rodríguez. En un tono conciliador, el responsable mostró su sorpresa en relación a la respuestas generada por Costas y, aunque aseguró que no es de su competencia, mantuvo que la delegación estudiará las cuestiones técnicas del documento al entender que la losa de piedra de la playa es un obstáculo para el desarrollo turístico de la zona. «La respuesta nos pilla por sorpresa, pensábamos que era la única solución viable para la playa. Desconozco los pormenores técnicos y estudiaré con los técnicos las medidas y las posibles soluciones que se pueda poner a disposición de los afectados». «Estudiaremos los trámites con los órganos competentes», concluyó. La Junta pondrá en marcha una batería de medidas para ayudar a los municipios de la provincia que hayan quedado afectados por temporales o desastres naturales.