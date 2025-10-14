Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rocas situadas en el chiringuito Hoyo 19. MJAT

Costas incorpora grandes rocas para reforzar la Punta del Santo en Motril

La aportación busca garantizar la estabilidad del litoral y proteger la zona de los futuros temporales

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 22:32

Comenta

El espigón que protegerá al litoral motrileño está cada vez más cerca de ser una realidad. Los primeros efectos de esta infraestructura ya se dejan ... notar. La nueva defensa ha evitado la formación de los temidos escalones de arena que hasta hace meses dificultaban el acceso al mar. No obstante, la eficacia de esta estructura no es todavía infalible, como demostraba el escalón que apareció a finales de agosto frente al chiringuito Hoyo 19, en uno de los extremos de Playa Granada. En aquel momento, el Ayuntamiento de Motril envió las máquinas para aportar arena e igualar el terreno, con el fin de que los bañistas pudiesen utilizar esta parte de la playa «con normalidad».

