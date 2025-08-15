Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La playa de Almuñécar, al mediodía de este 15 de agosto.

La playa de Almuñécar, al mediodía de este 15 de agosto. Rafael Lamelas
Puente en la Costa

Hoteles llenos y los precios más altos del año en la Costa de Granada

Hasta cien mil personas se concentrarán esta noche a lo largo de todas las playas y paseos de Almuñécar para presenciar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que pone el colofón a las fiestas

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:14

Granada y España entera de descanso o en modo vacaciones, la actividad empresarial bajo mínimos en la ciudad, las playas y chiringuitos a reventar y ... sin mesas para el que no haya reservado, los hoteles llenos y con los precios más altos del año, los solares habilitados como bolsas de aparcamiento en el litoral llenos desde antes del mediodía y los pueblos costeros en fiestas preparados para vivir su noche más grande. Playas todas con bandera verde y 32 grados. La jornada de mayor afluencia turística del año se está viviendo como un clásico 15 de agosto en la Costa Tropical, potenciada además por el festivo nacional en viernes que permite hacer puente y la ola de calor que ha provocado una peregrinación en masa a las playas.

