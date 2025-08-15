Hoteles llenos y los precios más altos del año en la Costa de Granada

Granada y España entera de descanso o en modo vacaciones, la actividad empresarial bajo mínimos en la ciudad, las playas y chiringuitos a reventar y ... sin mesas para el que no haya reservado, los hoteles llenos y con los precios más altos del año, los solares habilitados como bolsas de aparcamiento en el litoral llenos desde antes del mediodía y los pueblos costeros en fiestas preparados para vivir su noche más grande. Playas todas con bandera verde y 32 grados. La jornada de mayor afluencia turística del año se está viviendo como un clásico 15 de agosto en la Costa Tropical, potenciada además por el festivo nacional en viernes que permite hacer puente y la ola de calor que ha provocado una peregrinación en masa a las playas.

Hasta cien mil personas se concentrarán esta noche a lo largo de todas las playas y paseos de Almuñécar para presenciar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que pone el colofón a las fiestas en honor a la Virgen de la Antigua y las imágenes de la mañana, no solo en Almuñécar sino en toda la Costa Tropical, las protagonizan las legiones de familias que llenan las playas, donde la primera línea, especialmente hoy, es privilegio exclusivo de los madrugadores.

Ampliar Aquagym en Playa Granada M. N.

No hay apartamento de segunda residencia de las urbanizaciones el que las persianas no estén subidas esta semana y la planta hotelera de la Costa Tropical disfruta de las palabras favoritas del sector turístico: lleno técnico.

«El puente ha venido fenomenal con el festivo en viernes. Hasta el domingo Almuñécar está al 100% tanto en turismo residencial como hotelero. La primera quincena de agosto la vamos a cerrar en los hoteles con una media de entre el 90 y 95% de ocupación y la segunda quincena viene igual, con cifras muy positivas. Algunos hoteles pincharon en la primera quincena de julio, pero en general, para el sector está siendo un verano excepcional, en ocupación igualamos al del año pasado en agosto pero además hemos mejorado en rentabilidad», resume el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical y propietario del hotel Albaycín del Mar, Jesús Megías.

«La ocupación es la misma que en agosto de 2024 pero la rentabilidad ha subido entre un 3 y un 7%» Jesús Megías Presidente de la Asociación de hoteleros de la Costa Tropical

Y es que los precios de los hoteles de playa siguen al alza, gracias a la gran demanda, y en este verano 2025 han subido las tarifas entre un 3 y un 7%, según la Asociación de hoteleros de la Costa Tropical. En esta semana estrella de agosto, los precios son los más altos del año y la factura por alojarse en una habitación doble en un cuatro estrellas de la Costa Tropical no baja de los 300 euros por noche.

Ampliar El barco que llevará a la Virgen esta tarde en Almuñécar Juan Manuel de Haro

Una clave que está alegrando especialmente, además, a los hoteleros en este mes de agosto es el repunte del turista internacional, que siempre es el talón de Aquiles de la Costa granadina. «Los hoteles han experimentado un crecimiento del 15% en las reservas del turista internacional. Estamos notando que clientes habituales de la Costa del Sol están buscando un destino más familiar y con más tranquilidad. Lo tenemos todo, las mejores aguas, sol y playa, proximidad a Granada y además no hay esa masificación de ambiente de fiesta que les está ahuyentando de Málaga», apunta satisfecho Megías.

«La ola de calor ha beneficiado las reservas de última hora, llegan huyendo de Córdoba, Jaén, Granada...» José Andrés Fernández Propietario hotel Victoria Playa

También en el hotel Victoria Playa, uno de los grandes cuatro estrellas de la playa de San Cristóbal de Almuñécar, disfrutan hoy de un clásico 15 de agosto, con su centenar de habitaciones completas y reservadas desde hace meses. «Hasta el sábado estamos en lleno técnico. La ola de calor ha beneficiado además las reservas de última hora y se ha notado que han bajado a alas playas clientes de Jaén, Córdoba… huyendo de las altas temperaturas», esgrime el propietario del Victoria Playa, José Andrés Fernández. «El 15 de agosto está siendo fuerte sin duda, el puente y el calor ayudan al destino de playa, es uno de los mejores ecuadores de agosto de los últimos años, pero estos días por si solos no hunden ni salvan una temporada, tiene que funcionar el resto del mes», apunta el hotelero.

Este verano, además, Fernández se estrena en una doble faceta como propietario del chiringuito Boto's, uno de los establecimientos más emblemáticos de la playa de San Cristóbal, y la sensación es la misma: lleno a reventar. «En este mes todos los días son domingo, estamos a tope, al final la capacidad que tiene el restaurante es la que tiene y cuando se llena no podemos coger más reservas», explica.

«Agosto va lanzado» Francisco Trujillo Presidente Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical

Agosto no ha defraudado y está siendo espectacular en negocio para los chiringuitos de la Costa Tropical, que tras dos últimos veranos con los precios al alza se han «estabilizado», según la Asociación de chiringuitos de la Costa Tropical. El puente de llenazo está siendo el colofón. «Julio fue bien pero agosto va lanzado», concluye el presidente de los empresarios de Playa de la Costa Tropical y propietario del chiringuito La Sardina de La Herradura, Francisco Trujillo.

Tan lanzado que en algunos de los establecimientos más exitosos roza el nivel de locura. Es el caso del nuevo Majao, en Playa Granada, donde las reservas tienen que hacerse con semanas de antelación o el Chiringuito Flores, completo desde hace días pese a su mayor aforo.

«Salobreña está a reventar. Nos están reservando mesas ya para septiembre» Javier Rodríguez Chiringuito Flores

«Agosto está siendo para reventar, hay muchísima gente en Salobreña, por encima de otros años», comenta el propietario de Chiringuito Flores, Francisco Javier Rodríguez. Encontrar mesa libre para hoy es misión imposible y aún así el teléfono sigue sonando. «Pero son reservas para el 22 de agosto, el 27 de agosto, para septiembre…», apunta el empresario.

La maquinaria del chiringuito funciona en una jornada como hoy a pleno rendimiento. «Hoy triplicamos turno, hay una locura de gente. Tenemos reservas a la 13.00 horas, a las 14.30 horas y a las 16.00 horas pero si abriera a las cinco se llenaría también, pero no lo hacemos, mi personal a las seis y media está en casa, eso es sagrado», esgrime Rodríguez, fiel a su filosofía de cuidar a la plantilla incluso en 15 de agosto. «Esta maquinaria está muy engrasada, la cocina es rápida y el servicio eficiente, por eso podemos hacer hasta tres turnos, en un día como hoy los profesionales dan el do de pecho», concluye.