Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Comunicado municipal. IDEAL

Corte temporal en la Pista del Albercón de Albuñol por obras de mejora

La zona se cortará este viernes y permanecerá cerrada hasta la finalización de los trabajos

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:20

Comenta

El Ayuntamiento de Albuñol ha informado a sus vecinos que este viernes, 17 de octubre, se procederá al corte de la Pista del Albercón, a la altura de la granja de Paco Sabio, debido a la ejecución de obras en la zona.

Según el comunicado municipal, el corte permanecerá vigente hasta que finalicen los trabajos, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vía y garantizar la seguridad del tráfico y los vecinos.

Desde el consistorio se pide disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar y se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y conductores que transitan por la zona afectada.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de respetar la señalización y las indicaciones de los operarios durante el tiempo que duren las obras.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  5. 5 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  6. 6 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  9. 9 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  10. 10 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Corte temporal en la Pista del Albercón de Albuñol por obras de mejora

Corte temporal en la Pista del Albercón de Albuñol por obras de mejora