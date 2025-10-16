Corte temporal en la Pista del Albercón de Albuñol por obras de mejora La zona se cortará este viernes y permanecerá cerrada hasta la finalización de los trabajos

MJ Arrebola Granada Jueves, 16 de octubre 2025, 11:20

El Ayuntamiento de Albuñol ha informado a sus vecinos que este viernes, 17 de octubre, se procederá al corte de la Pista del Albercón, a la altura de la granja de Paco Sabio, debido a la ejecución de obras en la zona.

Según el comunicado municipal, el corte permanecerá vigente hasta que finalicen los trabajos, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vía y garantizar la seguridad del tráfico y los vecinos.

Desde el consistorio se pide disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar y se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y conductores que transitan por la zona afectada.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de respetar la señalización y las indicaciones de los operarios durante el tiempo que duren las obras.

