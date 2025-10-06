Córdoba se proclama campeón de Andalucía Cadete de Balonmano tras una final de infarto en Almuñécar Lo logró en el Pabellón Municipal de Deportes «Antonio Marina» tras imponerse a Almería en una vibrante tanda de penaltis

El Pabellón Municipal de Deportes «Antonio Marina» de Almuñécar fue escenario este domingo de la final del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Cadete Masculino de Balonmano «Torneo Antonio Rivera», en la que la selección de Córdoba se proclamó campeona tras imponerse a Almería en una vibrante tanda de penaltis.

El encuentro, retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano (FABM), mantuvo la emoción hasta el último instante. La primera parte concluyó con un marcador ajustado de 14-16 a favor de Almería, que arrancó más fuerte desde el inicio del encuentro, aunque Córdoba supo reaccionar y equilibrar el juego en la segunda mitad.

El duelo se mantuvo igualado durante todo el encuentro. En el minuto 11:41 de la segunda parte el marcador reflejaba un 19-19, y a falta de apenas dos minutos del final, el resultado seguía empatado a 28-28. En los últimos segundos, un penalti a favor del Almería dejó el marcador en 29-29, forzando la tanda de penaltis. Finalmente, Córdoba se mostró más acertada y se llevó el título con un resultado final de 34-32.

El tercer puesto fue para la selección de Málaga, que superó a Cádiz, completando así el podio de un torneo que ha reunido durante el fin de semana a las ocho selecciones provinciales andaluzas en los pabellones municipales de deportes de Almuñécar y La Herradura.

Durante la gala de entrega de premios, el jugador Pablo Vela fue distinguido con el MVP de la final, galardón que le fue entregado por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero. Asimismo, la Federación Andaluza de Balonmano hizo entrega de una placa conmemorativa al concejal de Deportes de Almuñécar, Luis Aragón, en agradecimiento por la colaboración y acogida para la celebración del campeonato.

El acto contó además con la presencia de José Domingo Fernández, vicepresidente de la FABM; José A. Biedma, directivo de la FABM; Margarita Yedro, responsable del Área Mujer de la FABM; Manuel Fernández, secretario general de la Federación; Roma García y Teresa Ollero, directivas de la FAB.

El Torneo Antonio Rivera, organizado por la Federación Andaluza de Balonmano con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, la Fundación Unicaja y la Junta de Andalucía, ha convertido a Almuñécar y a La Herradura en el epicentro del balonmano andaluz durante todo el fin de semana.

