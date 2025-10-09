Convocan la primera manifestación naval contra la prohibición de pescar en la Punta de la Mona

La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha convocado para el sábado 18 de octubre una manifestación naval –la primera celebrada en Granada, según sus ... datos– en protesta por la prohibición de la pesca artesanal en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona, en Almuñécar, por parte de la Junta de Andalucía.

Está previsto que la manifestación, abierta a todas las embarcaciones que quieran sumarse, parta a las 16.30 horas del varadero de La Herradura, junto al río, realice dos paradas en la bahía, rodee la ZEC y se dirija a Almuñécar, donde se detendrá frente al Peñón del Santo y la playa Puerta del Mar, frente al Altillo. Después los barcos participantes regresarán hacia el puerto de Marina del Este, donde se concentrarán junto al Peñón de las Caballas.

El portavoz de la asociación, Homero Barbero, explica que los pescadores quieren protestar así por la falta de respuesta de la Junta a sus reivindicaciones. Según su versión, miembros de la asociación mantuvieron en julio una reunión con el delegado de la Consejería de Medio Ambiente en Granada,Manuel García, y el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería, José Enrique Borrallo, en la que los representantes del Gobierno autonómico se comprometieron a dar una respuesta a sus peticiones en septiembre.

En aquella reunión, el abogado de la asociación presentó una propuesta para que la Junta suspendiese el artículo 2 –el relativo a la prohibición de la pesca deportiva y de autoconsumo– del reglamento que regula las actividades en este paraje de La Herradura desde el pasado enero.

Regulación sí, prohibición no

Según el letrado, suspender el artículo y establecer después una moratoria sobre la prohibición permitiría afrontar la elaboración de una regulación alternativa a ese artículo sin tocar el resto de las disposiciones del reglamento, un proceso sencillo.

«Hemos sido pacientes, pero no nos han respondido», lamenta Barbero, que defiende esta actividad «antigua y sostenible» y anuncia más protestas por parte de los pescadores si Medio Ambiente no responde a sus demandas.

«Nos echamos a la mar para que no se le prohíba al pueblo lo que ha sido suyo desde siempre. Exigimos una regulación justa. No aceptamos que se expulse al pueblo de su entorno para convertir nuestras aguas en parques privativos», señala la asociación en la convocatoria de la manifestación en redes sociales, en clara alusión a la actividad de los clubes de buceo de la zona, que sí está permitida en el reglamento.

El Ayuntamiento de Almuñécar respalda las reivindicaciones de los pescadores. «Estamos 100% de acuerdo con la protección de una zona con tanto valor como la Punta de la Mona, pero creemos que es perfectamente compatible con la pesca tradicional», dijo en mayo a esta redacción el alcalde, Juan José Ruiz Joya (PP).