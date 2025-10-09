Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión del pasado julio entre representantes de la Junta, el Ayuntamiento de Almuñécar y los pescadores deportivos. Ideal

Convocan la primera manifestación naval contra la prohibición de pescar en la Punta de la Mona

Los pescadores deportivos admiten una regulación de su actividad, «antigua y sostenible», pero critican la prohibición total

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:44

Comenta

La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha convocado para el sábado 18 de octubre una manifestación naval –la primera celebrada en Granada, según sus ... datos– en protesta por la prohibición de la pesca artesanal en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona, en Almuñécar, por parte de la Junta de Andalucía.

