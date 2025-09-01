Confirman que la mujer de Motril murió asesinada por su pareja La víctima, una mujer de 54 años, era natural de Cártama, como también lo es quien fuera su compañero sentimental

Laura Velasco e Irene Quirante Granada Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Nuevo caso confirmado de violencia machista. La mujer de Motril de 54 años que murió hace ocho días tras recibir múltiples golpes, según reveló la autopsia, fue asesinada supuestamente por su pareja, según ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La víctima estaba en el Sistema VioGén y su nivel de riesgo era bajo, tal y como informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno a este periódico. Su compañero sentimental fue detenido y enviado a prisión por un delito de homicidio. Previamente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de condena, ya que sobre él pesaba una orden de alejamiento que había sido incumplida.

La investigación está declarada secreta, por lo que hay detalles que aún no han trascendido. IDEAL pudo saber por fuentes conocedoras del caso que la mujer no falleció en el acto, sino horas después, en el Hospital de Neurotraumatología de Granada, donde fue trasladada. Los resultados de la autopsia revelaron que había recibido múltiples golpes que le causaron la muerte. Presentaba un traumatismo en la cabeza y en algunas zonas más del cuerpo.

Por otro lado, la víctima era natural de Cártama, como también lo es quien fuera su pareja. Al parecer, el arrestado se trasladó a Motril hace unos años tras empezar a tener problemas de consumo que lo llevaron a cerrar el taller que tenía en el municipio malagueño, además de provocar la ruptura con su anterior pareja, con la que estuvo varios años casado y con la que tuvo hijos.

El Ministerio de Igualdad ha condenado el asesinato. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado «su más absoluto rechazo» ante este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada piden «todos los esfuerzos» desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad «para llegar a tiempo y evitar más muertes». Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 25 en 2025 y a 1.319 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Una tercera persona llamó al 112

El suceso tuvo lugar en la mañana del 24 de agosto en una vivienda del municipio ubicada en un bajo de la calle Zinnia, en la Playa de Poniente. El primer aviso llegó a la Agencia de Emergencias 112 a las 10.35 horas. El detenido salió a la calle y pidió ayuda a una tercera persona para que solicitara asistencia sanitaria para su pareja. Según su versión, ella «estaba sangrando» y él no encontraba el teléfono, por lo que no podía llamar al 112. Esa tercera persona fue quien avisó a los servicios de Emergencias. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, la supuesta agresión se habría cometido unas horas antes.

El 061 fue movilizado y encontró a la mujer presentaba heridas compatibles con golpes. Su estado de salud era grave. Por ello, los servicios sanitarios la trasladaron al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. Horas después, falleció.

Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento que había sido quebrantada unos días antes. Ambos habían estado juntos en la vivienda de él desde, al menos, el pasado sábado. En consecuencia, la Policía Nacional arrestó al hombre en el propio hospital, en primer lugar, por un delito de quebrantamiento de condena. Una vez se confirmó la muerte de su pareja, le fue imputado también un delito de homicidio. Ahora se confirma lo que ya se intuía, que se trata de un presunto caso de violencia de género.