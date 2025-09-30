Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
La organización cuenta con boletos que ofrecen premios instantáneos sin necesidad de sorteo
C. L.
Martes, 30 de septiembre 2025, 13:15
La ONCE cuenta con muchos juegos de azar que reparten a diario miles de euros. Algunos son por soprteo, pero en los últimos años se han popularizado los famosos rascas, que reparten premios sobre la marcha a los agraciados, sin necesidad de esperar un día concreto.
Hay rascas desde solo 0,25 €, rascas de 0,50 €, rascas de 1 €, rascas de 2 €, rascas de 3 €, rascas de 5 € y rascas de 10 €, con premios instantáneos desde 150 euros hasta un millón.
Pues eso es lo que hizo un vecino de Almuñécar, que compró un rasca de la ONCE y se llevó, sobre la marcha 150.000 euros. Un premio que el ofrecerá un buen alivio económico y una alegría inesperada un día cualquiera del mes de septiembre.
