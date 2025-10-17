Comienzan las obras de rehabilitación de la rambla Villanueva en Torrenueva Costa

Las máquinas ya han comenzado a trabajar en la Rambla Villanueva. La esperada obra de rehabilitación de su desembocadura, una de las principales infraestructuras hidráulicas ... del municipio, ya está en marcha tras años de peticiones vecinales y trámites administrativos.

El proyecto, promovido por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, supone una inversión de más de 616.000 euros y tiene un plazo de ejecución de tres meses.

Su finalidad es reparar y reforzar la estructura soterrada de la rambla, sustituyendo las vigas dañadas que presentan un deterioro avanzado y que habían generado un riesgo para la seguridad, según detalla el proyecto.

La Rambla Villanueva es un cauce natural que desemboca en la playa de Torrenueva Costa, justo por debajo del paseo marítimo. Durante los últimos años, su parte final ha sufrido un progresivo deterioro debido a la oxidación de las armaduras internas y la falta de recubrimiento del hormigón, que se había agravado por el mar y la exposición continua a la humedad.

El alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, recordó que se trata de «una demanda histórica de los vecinos», que llevaban años reclamando una solución. «Estamos muy contentos de que, por fin, esta actuación tan necesaria se esté llevando a cabo. Llevábamos mucho tiempo peleando por esta obra, ya que el deterioro de las vigas suponía un peligro. Incluso existía riesgo de hundimiento en algunos tramos, por lo que su reparación era urgente», señaló el regidor.

En los últimos días, los operarios de la empresa Hidráulicas y Viales, S.L., han iniciado los trabajos de desmontaje completo de la desembocadura, retirando las piezas estructurales más dañadas. En las próximas semanas se procederá a colocar las nuevas vigas de refuerzo, restaurar la estructura y cerrar el embovedado, devolviendo su aspecto habitual, según relatan desde el Ayuntamiento torreño.

Además de garantizar la seguridad estructural, según define la Junta en el pliego de adjudicación, el proyecto incluye la rehabilitación y mejora de la capacidad hidráulica del cauce, lo que permitirá que la rambla pueda acoger un mayor volumen de agua cuando haya lluvia intensa para prevenir inundaciones.

«Es una obra muy importante para la seguridad de la zona ya que el paseo marítimo pasa justo por encima de la rambla. Con esta intervención se garantiza la estabilidad del terreno y la tranquilidad de vecinos y visitantes», destacó Lara, quien agradeció expresamente la colaboración de la Consejería de Agricultura y de la Delegación Territorial encargada del proyecto.

Una mejora en Calahonda

La rehabilitación de la Rambla Villanueva forma parte de un plan de mejora de infraestructuras hidráulicas impulsado por la Junta de Andalucía en la Costa Tropical, con el objetivo de reforzar la seguridad frente a inundaciones y modernizar los cauces urbanos más deteriorados. Dentro de este mismo programa se incluye también la ampliación de la rambla Vizcarra en Calahonda.

Esta rambla ha sido la protagonista de importantes episodios de inundaciones, llegando incluso a afectar a viviendas y al colegio del pueblo. En 2011, una riada provocada por el desbordamiento del cauce inundó las instalaciones educativas, que por suerte se encontraban vacías en ese momento. Desde entonces, la obra fue considerada prioritaria por el riesgo que representa para el casco urbano.

El proyecto de Calahonda es diferente al de Torrenueva, aquí se contempla ampliar su capacidad para garantizar una evacuación más eficaz del agua.