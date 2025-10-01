Comienzan las Escuelas Deportivas Municipales de Almuñécar Cada temporada reúnen a cerca de un millar de niños y niñas de la localidad en una amplia variedad de disciplinas

Ideal Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:43 Comenta Compartir

El Área Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar anuncia el inicio de las Escuelas Deportivas Municipales con la llegada del mes de octubre, con el que se dará comienzo a la temporada 2025/2026 que cada año reúnen a cerca de un millar de niños y niñas de la localidad en las distintas actividades que se ofertan.

Las escuelas deportivas municipales ofrecen una amplia variedad de disciplinas, incluyendo fútbol, balonmano, kenpo, baloncesto, BMX, atletismo, ajedrez, pádel, voleibol, tenis de mesa, gimnasia rítmica, natación, bádminton, judo, tenis y ciclismo. Cada una de ellas está diseñada para proporcionar una formación integral a través del deporte, con programas que abarcan desde la iniciación hasta la tecnificación y la competición.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, ha señalado que «las Escuelas Deportivas Municipales no solo fomentan la práctica deportiva, sino que también transmiten valores como la disciplina, el esfuerzo y el compañerismo. Nuestro objetivo es que los niños y niñas disfruten mientras desarrollan hábitos saludables que les acompañen toda la vida».

Estas escuelas buscan, además, contribuir a la salud y el bienestar de los más jóvenes, ofrecer alternativas activas que prevengan la inactividad y el sedentarismo en la población infantil y adolescente.

Temas

Almuñécar